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Кулер для процессора Alseye P23 (AS.03.03.0018) купить с доставкой в Москве
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Кулер для процессора Alseye P23 (AS.03.03.0018)

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Кулер для процессора Alseye P23 (AS.03.03.0018)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
230
Диаметр вентилятора, мм
60
Скорость вращения вентилятора
1600-9500 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717577
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Характеристики

Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD
Socket
AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
230
Диаметр вентилятора, мм
60
Скорость вращения вентилятора
1600-9500 об/мин
Уровень шума
54.34
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Размеры в упаковке, см
42х35х32
Вес, кг.
18

Описание товара Кулер для процессора Alseye P23 (AS.03.03.0018)

**Вентилятор ALSEYE P23** Вентилятор ALSEYE P23 — это надёжное и эффективное решение для охлаждения вашего компьютера. Он имеет компактные размеры (118x80x64 мм), что позволяет установить его в большинство компьютерных корпусов. Размеры вентилятора составляют 60x60x25 мм, а скорость вращения может варьироваться от 1600 до 9500 оборотов в минуту ±10%. Это обеспечивает оптимальный баланс между производительностью и уровнем шума. Напряжение питания вентилятора составляет 12 В постоянного тока, а потребляемый ток — 0,5 А. Максимальная потребляемая мощность составляет 6,6 Вт. Воздушный поток достигает 34,74 CFM ±10% (минимальный показатель — 31,27 CFM). Если вам нужен надёжный и эффективный вентилятор для вашего компьютера, то ALSEYE P23 станет отличным выбором.



Теги товара: AMD, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора Alseye P23 (AS.03.03.0018)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Alseye
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD
Socket
AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1, AM2
Тип коннектора
4 pin
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
230
Диаметр вентилятора, мм
60
Скорость вращения вентилятора
1600-9500 об/мин
Уровень шума
54.34
Развернуть
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Описание
**Вентилятор ALSEYE P23** Вентилятор ALSEYE P23 — это надёжное и эффективное решение для охлаждения вашего компьютера. Он имеет компактные размеры (118x80x64 мм), что позволяет установить его в большинство компьютерных корпусов. Размеры вентилятора составляют 60x60x25 мм, а скорость вращения может варьироваться от 1600 до 9500 оборотов в минуту ±10%. Это обеспечивает оптимальный баланс между производительностью и уровнем шума. Напряжение питания вентилятора составляет 12 В постоянного тока, а потребляемый ток — 0,5 А. Максимальная потребляемая мощность составляет 6,6 Вт. Воздушный поток достигает 34,74 CFM ±10% (минимальный показатель — 31,27 CFM). Если вам нужен надёжный и эффективный вентилятор для вашего компьютера, то ALSEYE P23 станет отличным выбором.


Теги товара: AMD, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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