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Вентилятор для корпуса ACD ACD-F0625HM3-A OEM купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для корпуса ACD ACD-F0625HM3-A OEM

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Вентилятор для корпуса ACD ACD-F0625HM3-A OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
62
Скорость вращения вентилятора
4000 об/мин
Уровень шума
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717571
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Характеристики

Бренд
ACD
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
62
Скорость вращения вентилятора
4000 об/мин
Уровень шума
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х32х30
Вес, кг.
11.9

Описание товара Вентилятор для корпуса ACD ACD-F0625HM3-A OEM

**Вентилятор ACD ACD-F0625HM3-A 62mm, hydraulic, 4000rpm, 25dBA, 3pin OEM** — это компонент для охлаждения электронных устройств. Он имеет диаметр 62 мм и работает на скорости 4000 оборотов в минуту. Уровень шума вентилятора составляет 25 дБА. Этот вентилятор подключается к материнской плате с помощью разъёма 3pin. Он подходит для использования в различных устройствах, таких как компьютеры, серверы и другие электронные системы. Модель ACD-F0625HM3-A является OEM-версией вентилятора, что означает её использование в качестве замены вышедшего из строя компонента. Она поставляется в количестве 200 штук в одной упаковке. Если вы ищете вентилятор для своего устройства, то модель ACD-F0625HM3-A может быть хорошим выбором благодаря своим характеристикам и доступной цене. Однако перед покупкой рекомендуется проверить совместимость этого вентилятора с вашим устройством.



Теги товара: Для корпуса

Отзывы о товаре Вентилятор для корпуса ACD ACD-F0625HM3-A OEM




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Характеристики
Бренд
ACD
Тип товара
Кулер
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
3 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
62
Скорость вращения вентилятора
4000 об/мин
Уровень шума
25
Страна производитель
Китай
Описание
**Вентилятор ACD ACD-F0625HM3-A 62mm, hydraulic, 4000rpm, 25dBA, 3pin OEM** — это компонент для охлаждения электронных устройств. Он имеет диаметр 62 мм и работает на скорости 4000 оборотов в минуту. Уровень шума вентилятора составляет 25 дБА. Этот вентилятор подключается к материнской плате с помощью разъёма 3pin. Он подходит для использования в различных устройствах, таких как компьютеры, серверы и другие электронные системы. Модель ACD-F0625HM3-A является OEM-версией вентилятора, что означает её использование в качестве замены вышедшего из строя компонента. Она поставляется в количестве 200 штук в одной упаковке. Если вы ищете вентилятор для своего устройства, то модель ACD-F0625HM3-A может быть хорошим выбором благодаря своим характеристикам и доступной цене. Однако перед покупкой рекомендуется проверить совместимость этого вентилятора с вашим устройством.


Теги товара: Для корпуса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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