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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1200
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717550
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Описание товара Блок питания GamerStorm PN1200M (R-PNC00M-FC0B-WGEU)
Блок питания DEEPCOOL GamerStorm PN1200M [R-PNC00M-FC0B-WGEU] в черном корпусе форм-фактора ATX – оснащение для мощных игровых и универсальных компьютеров. Номинальная мощность устройства 1200 Вт гарантирует стабильность работы многоядерного процессора, одной или нескольких геймерских видеокарт, многочисленных адаптеров, контроллеров, накопителей и других системных компонентов. Полностью модульная система кабелей позволяет использовать только необходимые из них. Решение улучшает организацию внутреннего пространства и повышает качество вентиляции ПК. Провода защищены от механических повреждений индивидуальной тканевой оплеткой.
Блок питания DEEPCOOL GamerStorm PN1200M [R-PNC00M-FC0B-WGEU] поддерживает наиболее востребованные технологии защиты – NLO, OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP и UVP. Энергоэффективность устройства подтверждает сертификат 80 PLUS Gold.
Широкую совместимость БП с материнскими платами гарантирует основной разъем питания (20+4)-pin. Устройство охлаждается вентилятором типоразмера 135 мм, который снижает скорость вращения и работает тише при падении нагрузки.
Блок питания DEEPCOOL GamerStorm PN1200M [R-PNC00M-FC0B-WGEU] в черном корпусе форм-фактора ATX – оснащение для мощных игровых и универсальных компьютеров. Номинальная мощность устройства 1200 Вт гарантирует стабильность работы многоядерного процессора, одной или нескольких геймерских видеокарт, многочисленных адаптеров, контроллеров, накопителей и других системных компонентов. Полностью модульная система кабелей позволяет использовать только необходимые из них. Решение улучшает организацию внутреннего пространства и повышает качество вентиляции ПК. Провода защищены от механических повреждений индивидуальной тканевой оплеткой.
Блок питания DEEPCOOL GamerStorm PN1200M [R-PNC00M-FC0B-WGEU] поддерживает наиболее востребованные технологии защиты – NLO, OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP и UVP. Энергоэффективность устройства подтверждает сертификат 80 PLUS Gold.
Широкую совместимость БП с материнскими платами гарантирует основной разъем питания (20+4)-pin. Устройство охлаждается вентилятором типоразмера 135 мм, который снижает скорость вращения и работает тише при падении нагрузки.
Блок питания GamerStorm PN1200M (R-PNC00M-FC0B-WGEU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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