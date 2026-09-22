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Блок питания GamerStorm PN1200M (R-PNC00M-FC0B-WGEU) купить с доставкой в Москве
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Блок питания GamerStorm PN1200M (R-PNC00M-FC0B-WGEU)

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Блок питания GamerStorm PN1200M (R-PNC00M-FC0B-WGEU) - фото 1
Блок питания GamerStorm PN1200M (R-PNC00M-FC0B-WGEU) - фото 2
Блок питания GamerStorm PN1200M (R-PNC00M-FC0B-WGEU) - фото 3
Блок питания GamerStorm PN1200M (R-PNC00M-FC0B-WGEU) - фото 4
Блок питания GamerStorm PN1200M (R-PNC00M-FC0B-WGEU) - фото 5
Блок питания GamerStorm PN1200M (R-PNC00M-FC0B-WGEU) - фото 6
Блок питания GamerStorm PN1200M (R-PNC00M-FC0B-WGEU) - фото 7
Блок питания GamerStorm PN1200M (R-PNC00M-FC0B-WGEU) - фото 8
Блок питания GamerStorm PN1200M (R-PNC00M-FC0B-WGEU) - фото 9
Блок питания GamerStorm PN1200M (R-PNC00M-FC0B-WGEU) - фото 10
Блок питания GamerStorm PN1200M (R-PNC00M-FC0B-WGEU) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1200
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
  • Блок питания GamerStorm PN1200M (R-PNC00M-FC0B-WGEU) - фото 1
  • Блок питания GamerStorm PN1200M (R-PNC00M-FC0B-WGEU) - фото 2
  • Блок питания GamerStorm PN1200M (R-PNC00M-FC0B-WGEU) - фото 3
  • Блок питания GamerStorm PN1200M (R-PNC00M-FC0B-WGEU) - фото 4
  • Блок питания GamerStorm PN1200M (R-PNC00M-FC0B-WGEU) - фото 5
  • Блок питания GamerStorm PN1200M (R-PNC00M-FC0B-WGEU) - фото 6
  • Блок питания GamerStorm PN1200M (R-PNC00M-FC0B-WGEU) - фото 7
  • Блок питания GamerStorm PN1200M (R-PNC00M-FC0B-WGEU) - фото 8
  • Блок питания GamerStorm PN1200M (R-PNC00M-FC0B-WGEU) - фото 9
  • Блок питания GamerStorm PN1200M (R-PNC00M-FC0B-WGEU) - фото 10
  • Блок питания GamerStorm PN1200M (R-PNC00M-FC0B-WGEU) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717550
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Характеристики

Бренд
GamerStorm
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1200
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х33х23
Вес, кг.
15.72

Описание товара Блок питания GamerStorm PN1200M (R-PNC00M-FC0B-WGEU)

Блок питания DEEPCOOL GamerStorm PN1200M [R-PNC00M-FC0B-WGEU] в черном корпусе форм-фактора ATX – оснащение для мощных игровых и универсальных компьютеров. Номинальная мощность устройства 1200 Вт гарантирует стабильность работы многоядерного процессора, одной или нескольких геймерских видеокарт, многочисленных адаптеров, контроллеров, накопителей и других системных компонентов. Полностью модульная система кабелей позволяет использовать только необходимые из них. Решение улучшает организацию внутреннего пространства и повышает качество вентиляции ПК. Провода защищены от механических повреждений индивидуальной тканевой оплеткой. Блок питания DEEPCOOL GamerStorm PN1200M [R-PNC00M-FC0B-WGEU] поддерживает наиболее востребованные технологии защиты – NLO, OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP и UVP. Энергоэффективность устройства подтверждает сертификат 80 PLUS Gold. Широкую совместимость БП с материнскими платами гарантирует основной разъем питания (20+4)-pin. Устройство охлаждается вентилятором типоразмера 135 мм, который снижает скорость вращения и работает тише при падении нагрузки.



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Gold, 1200W

Отзывы о товаре Блок питания GamerStorm PN1200M (R-PNC00M-FC0B-WGEU)




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Характеристики
Бренд
GamerStorm
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1200
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания DEEPCOOL GamerStorm PN1200M [R-PNC00M-FC0B-WGEU] в черном корпусе форм-фактора ATX – оснащение для мощных игровых и универсальных компьютеров. Номинальная мощность устройства 1200 Вт гарантирует стабильность работы многоядерного процессора, одной или нескольких геймерских видеокарт, многочисленных адаптеров, контроллеров, накопителей и других системных компонентов. Полностью модульная система кабелей позволяет использовать только необходимые из них. Решение улучшает организацию внутреннего пространства и повышает качество вентиляции ПК. Провода защищены от механических повреждений индивидуальной тканевой оплеткой. Блок питания DEEPCOOL GamerStorm PN1200M [R-PNC00M-FC0B-WGEU] поддерживает наиболее востребованные технологии защиты – NLO, OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP и UVP. Энергоэффективность устройства подтверждает сертификат 80 PLUS Gold. Широкую совместимость БП с материнскими платами гарантирует основной разъем питания (20+4)-pin. Устройство охлаждается вентилятором типоразмера 135 мм, который снижает скорость вращения и работает тише при падении нагрузки.


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Gold, 1200W
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Отзывы


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