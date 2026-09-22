Блок питания GamerStorm PK700D (R-PK700D-FA0B-WGEU)
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717547
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х36х23
Вес, кг.
14.21
Описание товара Блок питания GamerStorm PK700D (R-PK700D-FA0B-WGEU)
Блок питания подойдет для сборки офисного или домашнего компьютера. Благодаря востребованному форм-фактору ATX устройство подойдет для установки в большинство компьютерных корпусов. Материнская плата будет получать питание через разъем 20+4 pin. Для обеспечения электроэнергией процессора и видеокарты в блоке питания DEEPCOOL GamerStorm PK550D предусмотрены разъемы 2 x 4+4 pin и 2 x 6+2 pin. Чтобы само устройство не перегревалось при повышенной нагрузке, имеется вентилятор с размерами 120x120 мм и автоматической регулировкой оборотов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Блок питания подойдет для сборки офисного или домашнего компьютера. Благодаря востребованному форм-фактору ATX устройство подойдет для установки в большинство компьютерных корпусов. Материнская плата будет получать питание через разъем 20+4 pin. Для обеспечения электроэнергией процессора и видеокарты в блоке питания DEEPCOOL GamerStorm PK550D предусмотрены разъемы 2 x 4+4 pin и 2 x 6+2 pin. Чтобы само устройство не перегревалось при повышенной нагрузке, имеется вентилятор с размерами 120x120 мм и автоматической регулировкой оборотов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Блок питания GamerStorm PK700D (R-PK700D-FA0B-WGEU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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