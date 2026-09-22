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Блок питания GamerStorm PK550D (R-PK550D-FA0B-WGEU) купить с доставкой в Москве
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Блок питания GamerStorm PK550D (R-PK550D-FA0B-WGEU)

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Блок питания GamerStorm PK550D (R-PK550D-FA0B-WGEU) - фото 1
Блок питания GamerStorm PK550D (R-PK550D-FA0B-WGEU) - фото 2
Блок питания GamerStorm PK550D (R-PK550D-FA0B-WGEU) - фото 3
Блок питания GamerStorm PK550D (R-PK550D-FA0B-WGEU) - фото 4
Блок питания GamerStorm PK550D (R-PK550D-FA0B-WGEU) - фото 5
Блок питания GamerStorm PK550D (R-PK550D-FA0B-WGEU) - фото 6
Блок питания GamerStorm PK550D (R-PK550D-FA0B-WGEU) - фото 7
Блок питания GamerStorm PK550D (R-PK550D-FA0B-WGEU) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
  • Блок питания GamerStorm PK550D (R-PK550D-FA0B-WGEU) - фото 1
  • Блок питания GamerStorm PK550D (R-PK550D-FA0B-WGEU) - фото 2
  • Блок питания GamerStorm PK550D (R-PK550D-FA0B-WGEU) - фото 3
  • Блок питания GamerStorm PK550D (R-PK550D-FA0B-WGEU) - фото 4
  • Блок питания GamerStorm PK550D (R-PK550D-FA0B-WGEU) - фото 5
  • Блок питания GamerStorm PK550D (R-PK550D-FA0B-WGEU) - фото 6
  • Блок питания GamerStorm PK550D (R-PK550D-FA0B-WGEU) - фото 7
  • Блок питания GamerStorm PK550D (R-PK550D-FA0B-WGEU) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717544
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Характеристики

Бренд
GamerStorm
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х36х23
Вес, кг.
13.67

Описание товара Блок питания GamerStorm PK550D (R-PK550D-FA0B-WGEU)

Блок питания DEEPCOOL GamerStorm PK550D с номинальной мощностью 550 Вт подойдет для сборки офисного или домашнего компьютера. Благодаря востребованному форм-фактору ATX устройство подойдет для установки в большинство компьютерных корпусов. Материнская плата будет получать питание через разъем 20+4 pin. Для обеспечения электроэнергией процессора и видеокарты в блоке питания DEEPCOOL GamerStorm PK550D предусмотрены разъемы 2 x 4+4 pin и 2 x 6+2 pin. Чтобы само устройство не перегревалось при повышенной нагрузке, имеется вентилятор с размерами 120x120 мм и автоматической регулировкой оборотов.



Теги товара: 6+2 pin, Bronze, 4 + 4 pin, ATX

Отзывы о товаре Блок питания GamerStorm PK550D (R-PK550D-FA0B-WGEU)




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Характеристики
Бренд
GamerStorm
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
550
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания DEEPCOOL GamerStorm PK550D с номинальной мощностью 550 Вт подойдет для сборки офисного или домашнего компьютера. Благодаря востребованному форм-фактору ATX устройство подойдет для установки в большинство компьютерных корпусов. Материнская плата будет получать питание через разъем 20+4 pin. Для обеспечения электроэнергией процессора и видеокарты в блоке питания DEEPCOOL GamerStorm PK550D предусмотрены разъемы 2 x 4+4 pin и 2 x 6+2 pin. Чтобы само устройство не перегревалось при повышенной нагрузке, имеется вентилятор с размерами 120x120 мм и автоматической регулировкой оборотов.


Теги товара: 6+2 pin, Bronze, 4 + 4 pin, ATX
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Отзывы


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