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Блок питания Asus ROG-LOKI-750P-SFX-L-GAMING (90YE00N4-B0NA00) купить с доставкой в Москве
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Блок питания Asus ROG-LOKI-750P-SFX-L-GAMING (90YE00N4-B0NA00)

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Блок питания Asus ROG-LOKI-750P-SFX-L-GAMING (90YE00N4-B0NA00) - фото 1
Блок питания Asus ROG-LOKI-750P-SFX-L-GAMING (90YE00N4-B0NA00) - фото 2
Блок питания Asus ROG-LOKI-750P-SFX-L-GAMING (90YE00N4-B0NA00) - фото 3
Блок питания Asus ROG-LOKI-750P-SFX-L-GAMING (90YE00N4-B0NA00) - фото 4
Блок питания Asus ROG-LOKI-750P-SFX-L-GAMING (90YE00N4-B0NA00) - фото 5
Блок питания Asus ROG-LOKI-750P-SFX-L-GAMING (90YE00N4-B0NA00) - фото 6
Блок питания Asus ROG-LOKI-750P-SFX-L-GAMING (90YE00N4-B0NA00) - фото 7
Блок питания Asus ROG-LOKI-750P-SFX-L-GAMING (90YE00N4-B0NA00) - фото 8
Блок питания Asus ROG-LOKI-750P-SFX-L-GAMING (90YE00N4-B0NA00) - фото 9
Блок питания Asus ROG-LOKI-750P-SFX-L-GAMING (90YE00N4-B0NA00) - фото 10
Блок питания Asus ROG-LOKI-750P-SFX-L-GAMING (90YE00N4-B0NA00) - фото 11
Блок питания Asus ROG-LOKI-750P-SFX-L-GAMING (90YE00N4-B0NA00) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
16 pin, 3x6+2 pin
  • Блок питания Asus ROG-LOKI-750P-SFX-L-GAMING (90YE00N4-B0NA00) - фото 1
  • Блок питания Asus ROG-LOKI-750P-SFX-L-GAMING (90YE00N4-B0NA00) - фото 2
  • Блок питания Asus ROG-LOKI-750P-SFX-L-GAMING (90YE00N4-B0NA00) - фото 3
  • Блок питания Asus ROG-LOKI-750P-SFX-L-GAMING (90YE00N4-B0NA00) - фото 4
  • Блок питания Asus ROG-LOKI-750P-SFX-L-GAMING (90YE00N4-B0NA00) - фото 5
  • Блок питания Asus ROG-LOKI-750P-SFX-L-GAMING (90YE00N4-B0NA00) - фото 6
  • Блок питания Asus ROG-LOKI-750P-SFX-L-GAMING (90YE00N4-B0NA00) - фото 7
  • Блок питания Asus ROG-LOKI-750P-SFX-L-GAMING (90YE00N4-B0NA00) - фото 8
  • Блок питания Asus ROG-LOKI-750P-SFX-L-GAMING (90YE00N4-B0NA00) - фото 9
  • Блок питания Asus ROG-LOKI-750P-SFX-L-GAMING (90YE00N4-B0NA00) - фото 10
  • Блок питания Asus ROG-LOKI-750P-SFX-L-GAMING (90YE00N4-B0NA00) - фото 11
  • Блок питания Asus ROG-LOKI-750P-SFX-L-GAMING (90YE00N4-B0NA00) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717537
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
16 pin, 3x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х34х22
Вес, кг.
16.59

Описание товара Блок питания Asus ROG-LOKI-750P-SFX-L-GAMING (90YE00N4-B0NA00)

Блок питания ASUS ROG LOKI формата SFX станет отличной основой для использования в производительных компьютерах, рассчитанных на выполнение практически любых задач. Данная модель отличается высоким КПД и обладает мощностью 750 Вт. В основе конструкции используются первоклассные компоненты и передовые технологии, благодаря чему устройство отличается высокой надежностью и безопасностью. Кроме того, модель обладает системой полупассивного охлаждения, рассчитанной на обеспечение оптимального температурного режима в процессе работы.



Теги товара: 4 + 4 pin, SFX, Platinum, 750W

Отзывы о товаре Блок питания Asus ROG-LOKI-750P-SFX-L-GAMING (90YE00N4-B0NA00)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
16 pin, 3x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ASUS ROG LOKI формата SFX станет отличной основой для использования в производительных компьютерах, рассчитанных на выполнение практически любых задач. Данная модель отличается высоким КПД и обладает мощностью 750 Вт. В основе конструкции используются первоклассные компоненты и передовые технологии, благодаря чему устройство отличается высокой надежностью и безопасностью. Кроме того, модель обладает системой полупассивного охлаждения, рассчитанной на обеспечение оптимального температурного режима в процессе работы.


Теги товара: 4 + 4 pin, SFX, Platinum, 750W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Asus ROG-LOKI-750P-SFX-L-GAMING (90YE00N4-B0NA00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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