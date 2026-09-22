Уплотнительная нить СантехМастер Sprint 50м бокс, блистер 04062
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип комплектующей
уплотнительная нить
Цвет
белый
Комплектация
Уплотнительная нить
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717532
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип комплектующей
уплотнительная нить
Цвет
белый
Комплектация
Уплотнительная нить
Поверхность
матовая
Материал изделия
металл
Длина, м
50
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
19х12х3
Вес, г.
100
Описание товара Уплотнительная нить СантехМастер Sprint 50м бокс, блистер 04062
Первая уплотнительная нить со сменными катушками для герметизации резьбы металлических и пластиковых труб и фитингов. Нить SPRINT 50 м - сантехническая уплотнительная нить для герметизации резьбовых соединений. Первая в мире нить со сменными катушками. Имеет плоское сечение, более 280 микронитей и улучшенную пропитку, разработанную Сантехмастер Групп. Подходит для срочного ремонта и монтажа. Применяется для резьб из любого материала. Благодаря сменным катушкам бокс с нитью можно использовать многократно, докупив расходники - сменные катушки, которые продаются отдельно.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 240 руб.310 руб. в СплитШаровой полнопроходной кран ЗУБР 4-51320-C-1, диаметр 1??, ручка...
-
В наличииЦена 1 340 руб.335 руб. в СплитПолнопроходной шаровой кран ЗУБР 51327-1, диаметр 1??, ручка ??б...
-
В наличииЦена 1 360 руб.340 руб. в СплитПолнопроходной шаровой кран ЗУБР 51326-1, диаметр 1??, ручка-рыч...
-
В наличииЦена 1 390 руб.348 руб. в СплитПолнопроходной шаровой кран с накидной гайкой ЗУБР 51321-1, диам...
-
В наличииЦена 1 400 руб.350 руб. в СплитПолнопроходной шаровой кран с накидной гайкой ЗУБР 51320-1, диам...
-
В наличииЦена 1 410 руб. 1 530 руб.353 руб. в СплитКлавиша смыва Teymi Helmi, двойной смыв, черный матовый, окантов...
-
В наличииЦена 1 440 руб.360 руб. в СплитШаровой полнопроходной кран ЗУБР 51350-N-3/2, диаметр 1 1/2??, ?...
-
В наличииЦена 1 750 руб.438 руб. в СплитШаровой полнопроходной кран ЗУБР 4-51320-C-5/4, диаметр 1 1/4??,...
-
В наличииЦена 1 770 руб.443 руб. в СплитПолнопроходной шаровой кран с накидной гайкой ЗУБР 4-51327-C-1, ...
-
В наличииЦена 2 710 руб.678 руб. в СплитДонный клапан AlcaPlast A390 сифона для умывальника CLICK/CLACK ...
-
В наличииЦена 3 740 руб. 3 870 руб.935 руб. в СплитДонный клапан WasserKRAFT Abens 2000 (A164) 9062904
-
В наличииЦена 5 490 руб.1373 руб. в СплитДлинный донный клапан Option 210610000 хром
Бренд
Тип комплектующей
уплотнительная нить
Цвет
белый
Комплектация
Уплотнительная нить
Поверхность
матовая
Материал изделия
металл
Длина, м
50
Страна производитель
Россия
Первая уплотнительная нить со сменными катушками для герметизации резьбы металлических и пластиковых труб и фитингов. Нить SPRINT 50 м - сантехническая уплотнительная нить для герметизации резьбовых соединений. Первая в мире нить со сменными катушками. Имеет плоское сечение, более 280 микронитей и улучшенную пропитку, разработанную Сантехмастер Групп. Подходит для срочного ремонта и монтажа. Применяется для резьб из любого материала. Благодаря сменным катушкам бокс с нитью можно использовать многократно, докупив расходники - сменные катушки, которые продаются отдельно.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Уплотнительная нить СантехМастер Sprint 50м бокс, блистер 04062 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уплотнительная нить СантехМастер Sprint 50м бокс, блистер 04062