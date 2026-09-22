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Уплотнительная нить СантехМастер Sprint 50м бокс, блистер 04062 купить с доставкой в Москве
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Уплотнительная нить СантехМастер Sprint 50м бокс, блистер 04062

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Уплотнительная нить СантехМастер Sprint 50м бокс, блистер 04062 - фото 1
Уплотнительная нить СантехМастер Sprint 50м бокс, блистер 04062 - фото 2
Уплотнительная нить СантехМастер Sprint 50м бокс, блистер 04062 - фото 3
Уплотнительная нить СантехМастер Sprint 50м бокс, блистер 04062 - фото 4
Уплотнительная нить СантехМастер Sprint 50м бокс, блистер 04062 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип комплектующей
уплотнительная нить
Цвет
белый
Комплектация
Уплотнительная нить
  • Уплотнительная нить СантехМастер Sprint 50м бокс, блистер 04062 - фото 1
  • Уплотнительная нить СантехМастер Sprint 50м бокс, блистер 04062 - фото 2
  • Уплотнительная нить СантехМастер Sprint 50м бокс, блистер 04062 - фото 3
  • Уплотнительная нить СантехМастер Sprint 50м бокс, блистер 04062 - фото 4
  • Уплотнительная нить СантехМастер Sprint 50м бокс, блистер 04062 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717532
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Характеристики

Бренд
СантехМастер
Тип комплектующей
уплотнительная нить
Цвет
белый
Комплектация
Уплотнительная нить
Поверхность
матовая
Материал изделия
металл
Длина, м
50
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
19х12х3
Вес, г.
100

Описание товара Уплотнительная нить СантехМастер Sprint 50м бокс, блистер 04062

Первая уплотнительная нить со сменными катушками для герметизации резьбы металлических и пластиковых труб и фитингов. Нить SPRINT 50 м - сантехническая уплотнительная нить для герметизации резьбовых соединений. Первая в мире нить со сменными катушками. Имеет плоское сечение, более 280 микронитей и улучшенную пропитку, разработанную Сантехмастер Групп. Подходит для срочного ремонта и монтажа. Применяется для резьб из любого материала. Благодаря сменным катушкам бокс с нитью можно использовать многократно, докупив расходники - сменные катушки, которые продаются отдельно.

Отзывы о товаре Уплотнительная нить СантехМастер Sprint 50м бокс, блистер 04062




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
СантехМастер
Тип комплектующей
уплотнительная нить
Цвет
белый
Комплектация
Уплотнительная нить
Поверхность
матовая
Материал изделия
металл
Длина, м
50
Страна производитель
Россия
Описание
Первая уплотнительная нить со сменными катушками для герметизации резьбы металлических и пластиковых труб и фитингов. Нить SPRINT 50 м - сантехническая уплотнительная нить для герметизации резьбовых соединений. Первая в мире нить со сменными катушками. Имеет плоское сечение, более 280 микронитей и улучшенную пропитку, разработанную Сантехмастер Групп. Подходит для срочного ремонта и монтажа. Применяется для резьб из любого материала. Благодаря сменным катушкам бокс с нитью можно использовать многократно, докупив расходники - сменные катушки, которые продаются отдельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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