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Гибкая подводка для воды Gigant с оплеткой из нержавеющей стали, 1/2"х100 см, г/г P-100-GG купить с доставкой в Москве
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Гибкая подводка для воды Gigant с оплеткой из нержавеющей стали, 1/2"х100 см, г/г P-100-GG

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Гибкая подводка для воды Gigant с оплеткой из нержавеющей стали, 1/2&quot;х100 см, г/г P-100-GG - фото 1
Гибкая подводка для воды Gigant с оплеткой из нержавеющей стали, 1/2&quot;х100 см, г/г P-100-GG - фото 2
Гибкая подводка для воды Gigant с оплеткой из нержавеющей стали, 1/2&quot;х100 см, г/г P-100-GG - фото 3
Гибкая подводка для воды Gigant с оплеткой из нержавеющей стали, 1/2&quot;х100 см, г/г P-100-GG - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип комплектующей
гибкая подводка
Цвет
серебристый
  • Гибкая подводка для воды Gigant с оплеткой из нержавеющей стали, 1/2&quot;х100 см, г/г P-100-GG - фото 1
  • Гибкая подводка для воды Gigant с оплеткой из нержавеющей стали, 1/2&quot;х100 см, г/г P-100-GG - фото 2
  • Гибкая подводка для воды Gigant с оплеткой из нержавеющей стали, 1/2&quot;х100 см, г/г P-100-GG - фото 3
  • Гибкая подводка для воды Gigant с оплеткой из нержавеющей стали, 1/2&quot;х100 см, г/г P-100-GG - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717531
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип комплектующей
гибкая подводка
Цвет
серебристый
Поверхность
глянцевая
Материал изделия
нержавеющая сталь
Длина, м
1
Тип резьбы
1/2 дюйма
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1х0.03х0.03
Вес, г.
180

Описание товара Гибкая подводка для воды Gigant с оплеткой из нержавеющей стали, 1/2"х100 см, г/г P-100-GG

Гибкая подводка для воды Gigant с оплеткой из нержавеющей стали, 1/2"х100 см, г/г P-100-GG предназначена для подключения сантехнического оборудования (смывных бачков, водонагревателей, стиральных и посудомоечных машин) к трубопроводам системы горячего и холодного водоснабжения. Представляет собой гибкий шланг, внутренняя трубка которого изготовлена из этилен - пропиленового каучука (EPDM), покрытого оплеткой из стальных нитей (нержавеющая сталь AISI 304).

Отзывы о товаре Гибкая подводка для воды Gigant с оплеткой из нержавеющей стали, 1/2"х100 см, г/г P-100-GG




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип комплектующей
гибкая подводка
Цвет
серебристый
Поверхность
глянцевая
Материал изделия
нержавеющая сталь
Длина, м
1
Тип резьбы
1/2 дюйма
Страна производитель
Россия
Описание
Гибкая подводка для воды Gigant с оплеткой из нержавеющей стали, 1/2"х100 см, г/г P-100-GG предназначена для подключения сантехнического оборудования (смывных бачков, водонагревателей, стиральных и посудомоечных машин) к трубопроводам системы горячего и холодного водоснабжения. Представляет собой гибкий шланг, внутренняя трубка которого изготовлена из этилен - пропиленового каучука (EPDM), покрытого оплеткой из стальных нитей (нержавеющая сталь AISI 304).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гибкая подводка для воды Gigant с оплеткой из нержавеющей стали, 1/2"х100 см, г/г P-100-GG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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