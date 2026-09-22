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Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black купить с доставкой в Москве
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Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black

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Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 1
Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 2
Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 3
Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 4
Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 5
Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 6
Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 7
Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 8
Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 9
Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 10
Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 11
Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 12
Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 13
Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 14
Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 15
Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 16
Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 17
Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 18
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем оперативной памяти
6 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
64 Гб
Тип дисплея
E-Ink
Сенсорный дисплей
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
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  • Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 2
  • Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 3
  • Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 4
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  • Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 6
  • Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 7
  • Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 8
  • Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 9
  • Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 10
  • Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 11
  • Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 12
  • Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 13
  • Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 14
  • Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 15
  • Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 16
  • Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 17
  • Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 18
  • Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 19
  • Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 20
  • Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 21
  • Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717530
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Характеристики

Бренд
ONYX BOOX
Объем оперативной памяти
6 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
64 Гб
Операционная система
Android
Цвет
черный
Тип дисплея
E-Ink
Разрешение экрана
2480x1860
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Автоматический поворот экрана
Да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
3700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х4
Вес, г.
800

Описание товара Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black

Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black

Отзывы о товаре Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ONYX BOOX
Объем оперативной памяти
6 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
64 Гб
Операционная система
Android
Цвет
черный
Тип дисплея
E-Ink
Разрешение экрана
2480x1860
Сенсорный дисплей
да
Встроенная подсветка
Да
Автоматический поворот экрана
Да
Bluetooth
да
Развернуть
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
3700
Страна производитель
Китай
Описание
Электронная книга Onyx Boox Note Air 5 C Black
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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