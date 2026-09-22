Frank Sinatra - Christmas With Ol’ Blue Eyes (9120005654525) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Christmas With Ol’ Blue Eyes
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717524
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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9120005654525]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Christmas With Ol’ Blue Eyes
Жанр
Swing
Трек-лист
Jingle Bells, The Christmas Song, Mistletoe And Holly, I'll Be Home For Christmas, The Christmas Waltz, Hav Yourself A Merry Little Christmas, Christmas Dreaming, The First Noel, Hark! The Herald Angels Sing, Little Town Of Bethlehem, Adeste Fidelis, It Came Upon A Midnight Clear, Silent Night, Let It SnoJ, Let It Snow, Let It Snow, Santa Claus Is Coming To Town
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Frank Sinatra - Christmas With Ol’ Blue Eyes (9120005654525) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jingle Bells, The Christmas Song, Mistletoe And Holly, I'll Be Home For Christmas, The Christmas Waltz, Hav Yourself A Merry Little Christmas, Christmas Dreaming, The First Noel, Hark! The Herald Angels Sing, Little Town Of Bethlehem, Adeste Fidelis, It Came Upon A Midnight Clear, Silent Night, Let It SnoJ, Let It Snow, Let It Snow, Santa Claus Is Coming To Town
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9120005654525]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Christmas With Ol’ Blue Eyes
Жанр
Swing
Трек-лист
Jingle Bells, The Christmas Song, Mistletoe And Holly, I'll Be Home For Christmas, The Christmas Waltz, Hav Yourself A Merry Little Christmas, Christmas Dreaming, The First Noel, Hark! The Herald Angels Sing, Little Town Of Bethlehem, Adeste Fidelis, It Came Upon A Midnight Clear, Silent Night, Let It SnoJ, Let It Snow, Let It Snow, Santa Claus Is Coming To Town
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jingle Bells, The Christmas Song, Mistletoe And Holly, I'll Be Home For Christmas, The Christmas Waltz, Hav Yourself A Merry Little Christmas, Christmas Dreaming, The First Noel, Hark! The Herald Angels Sing, Little Town Of Bethlehem, Adeste Fidelis, It Came Upon A Midnight Clear, Silent Night, Let It SnoJ, Let It Snow, Let It Snow, Santa Claus Is Coming To Town
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