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Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jingle Bells, The Christmas Song, Mistletoe And Holly, I'll Be Home For Christmas, The Christmas Waltz, Hav Yourself A Merry Little Christmas, Christmas Dreaming, The First Noel, Hark! The Herald Angels Sing, Little Town Of Bethlehem, Adeste Fidelis, It Came Upon A Midnight Clear, Silent Night, Let It SnoJ, Let It Snow, Let It Snow, Santa Claus Is Coming To Town

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Jingle Bells, The Christmas Song, Mistletoe And Holly, I'll Be Home For Christmas, The Christmas Waltz, Hav Yourself A Merry Little Christmas, Christmas Dreaming, The First Noel, Hark! The Herald Angels Sing, Little Town Of Bethlehem, Adeste Fidelis, It Came Upon A Midnight Clear, Silent Night, Let It SnoJ, Let It Snow, Let It Snow, Santa Claus Is Coming To Town

Frank Sinatra - Christmas With Ol’ Blue Eyes (9120005654525) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.