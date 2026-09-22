Weeknd - Beauty Behind The Madness (Ultra Clear) (0602478464492) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Weeknd
Альбом (сингл)
Beauty Behind The Madness
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717523
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Характеристики
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602478464492]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Weeknd
Альбом (сингл)
Beauty Behind The Madness
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Real Life, Losers (feat. Labrinth), Tell Your Friends, Often, The Hills, Acquainted, I Can't Feel My Face, Shameless, Earned It (Fifty Shades of Grey), In The Night, As You Are, Dark Times (feat. Ed Sheeran), Prisoner (feat. Lana Del Rey), Angel
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Weeknd - Beauty Behind The Madness (Ultra Clear) (0602478464492) виниловая пластинка
Второй студийный альбом The Weeknd под названием «Beauty Behind The Madness» был выпущен в 2015 году и включает хиты №1 «Can't Feel My Face» и «The Hills». Версия к 10-й годовщине выпуска в виде 2LP выполнена на прозрачном виниле!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602478464492]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Weeknd
Альбом (сингл)
Beauty Behind The Madness
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Real Life, Losers (feat. Labrinth), Tell Your Friends, Often, The Hills, Acquainted, I Can't Feel My Face, Shameless, Earned It (Fifty Shades of Grey), In The Night, As You Are, Dark Times (feat. Ed Sheeran), Prisoner (feat. Lana Del Rey), Angel
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Второй студийный альбом The Weeknd под названием «Beauty Behind The Madness» был выпущен в 2015 году и включает хиты №1 «Can't Feel My Face» и «The Hills». Версия к 10-й годовщине выпуска в виде 2LP выполнена на прозрачном виниле!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Weeknd - Beauty Behind The Madness (Ultra Clear) (0602478464492) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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