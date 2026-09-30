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Уцененный товар Утюг Hyundai H-SI01223 3000Вт белый/изумрудный отличное состояние купить с доставкой в Москве, 717457
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Уцененный товар Утюг Hyundai H-SI01223 3000Вт белый/изумрудный отличное состояние, 717457

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Уценка
Утюг Hyundai H-SI01223 3000Вт белый/изумрудный отличное состояние - фото 1
Уценка
Утюг Hyundai H-SI01223 3000Вт белый/изумрудный отличное состояние - фото 2
Уценка
Утюг Hyundai H-SI01223 3000Вт белый/изумрудный отличное состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Hyundai H-SI01223 3000Вт белый/изумрудный отличное состояние - фото 1
  • Утюг Hyundai H-SI01223 3000Вт белый/изумрудный отличное состояние - фото 2
  • Утюг Hyundai H-SI01223 3000Вт белый/изумрудный отличное состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
2 640 руб.  3 670 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717457
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Утюг Hyundai H-SI01223 3000Вт белый/изумрудный отличное состояние
2 640 руб. -28%
3 670 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Утюги
Основной цвет
белый, зеленый
Страна производства
Китай
Максимальная мощность, Вт
3000
Цвет
белый
Объём резервуара для воды
420
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
220
Длина сетевого шнура
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х20х15
Вес, кг.
1.68

Описание товара Уцененный товар Утюг Hyundai H-SI01223 3000Вт белый/изумрудный отличное состояние

Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, утюг, стаканчик, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Утюг Hyundai H-SI01223 3000Вт белый/изумрудный отличное состояние




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Утюги
Основной цвет
белый, зеленый
Страна производства
Китай
Максимальная мощность, Вт
3000
Цвет
белый
Объём резервуара для воды
420
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
220
Длина сетевого шнура
3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, утюг, стаканчик, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Уцененный товар Утюг Hyundai H-SI01223 3000Вт белый/изумрудный отличное состояние - по цене 2640 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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