Уцененный товар Утюг Hyundai H-SI01223 3000Вт белый/изумрудный отличное состояние, 717457
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%2 640 руб. 3 670 руб.
В наличии
Код товара: 717457
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 640 руб. -28%
3 670 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюги
Основной цвет
белый, зеленый
Страна производства
Китай
Максимальная мощность, Вт
3000
Цвет
белый
Объём резервуара для воды
420
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
220
Длина сетевого шнура
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х20х15
Вес, кг.
1.68
Описание товара Уцененный товар Утюг Hyundai H-SI01223 3000Вт белый/изумрудный отличное состояние
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, утюг, стаканчик, документация
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Теги товара: с керамической подошвой, мощные
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Бренд
Тип товара
Утюги
Основной цвет
белый, зеленый
Страна производства
Китай
Максимальная мощность, Вт
3000
Цвет
белый
Объём резервуара для воды
420
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
220
Длина сетевого шнура
3
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Страна производитель
Китай
Причина уценки: витринный образец (повреждена коробка) Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, утюг, стаканчик, документация
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, без пара, российского производства, 2400 вт, черные
Теги товара: с керамической подошвой, мощные
Купить Уцененный товар Утюг Hyundai H-SI01223 3000Вт белый/изумрудный отличное состояние - по цене 2640 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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