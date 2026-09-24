Bruford - One Of A Kind (5013929791428) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bruford
Альбом (сингл)
One Of A Kind
Жанр
Fusion
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб.
В наличии
Код товара: 717438
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Характеристики
Бренд
WINTERFOLD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Winterfold
Barcode
[5013929791428]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bruford
Альбом (сингл)
One Of A Kind
Жанр
Fusion
Трек-лист
Hell's Bells, One Of A Kind - Part One, One Of A Kind - Part Two, Travels With Myself - And Someone Else, Fainting In Coils, Five G, The Abingdon Chasp, Forever Until Sunday, The Sahara Of Snow - Part One, The Sahara Of Snow - Part Two
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bruford - One Of A Kind (5013929791428) виниловая пластинка
Билл Бруфорд — оригинальный барабанщик YES и долгое время участник King Crimson. Группа Bruford записала этот альбом в 1979 году, и он получил признание критиков и коммерческий успех. Состав участников этого альбома: Билл Бруфорд — ударные, перкуссия Аллан Холдсворт — электрогитара Дэйв Стюарт — клавишные Джефф Берлин — бас Это 12-дюймовое виниловое переиздание было сделано с оригинального микса 1979 года, взятого с оригинальных аналоговых лент 1979 года, и поставляется в реплике конверта. Ремикс был сделан Якко Якшиком (солистом текущего состава King Crimson) и был одобрен Биллом Бруфордом. Это окончательное виниловое переиздание переиздано на собственном лейбле Бруфорда Winterfold Records и было лично проверено Биллом Бруфордом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
WINTERFOLD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Winterfold
Barcode
[5013929791428]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bruford
Альбом (сингл)
One Of A Kind
Жанр
Fusion
Трек-лист
Hell's Bells, One Of A Kind - Part One, One Of A Kind - Part Two, Travels With Myself - And Someone Else, Fainting In Coils, Five G, The Abingdon Chasp, Forever Until Sunday, The Sahara Of Snow - Part One, The Sahara Of Snow - Part Two
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Билл Бруфорд — оригинальный барабанщик YES и долгое время участник King Crimson. Группа Bruford записала этот альбом в 1979 году, и он получил признание критиков и коммерческий успех. Состав участников этого альбома: Билл Бруфорд — ударные, перкуссия Аллан Холдсворт — электрогитара Дэйв Стюарт — клавишные Джефф Берлин — бас Это 12-дюймовое виниловое переиздание было сделано с оригинального микса 1979 года, взятого с оригинальных аналоговых лент 1979 года, и поставляется в реплике конверта. Ремикс был сделан Якко Якшиком (солистом текущего состава King Crimson) и был одобрен Биллом Бруфордом. Это окончательное виниловое переиздание переиздано на собственном лейбле Бруфорда Winterfold Records и было лично проверено Биллом Бруфордом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bruford - One Of A Kind (5013929791428) виниловая пластинка - по цене 4430 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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