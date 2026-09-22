OST - Harry Potter And The Deathly Hallows Part 1 (Alexandre Desplat) (coloured) (0603497818631) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alexandre Desplat
Альбом (сингл)
Harry Potter And The Deathly Hallows Part 1
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717433
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497818631]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alexandre Desplat
Альбом (сингл)
Harry Potter And The Deathly Hallows Part 1
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Obliviate, Snape to Malfoy Manor, Polyjuice Potion, Sky Battle, At the Burrow, Harry and Ginny, The Will, Death Eaters, Dobby, Ministry of Magic, Detonators, The Locket, Fireplaces Escape, Ron Leaves, The Exodus, Godric's Hollow Graveyard, Bathilda Bagshot, Heremione's Parents, Destroying the Locket, Ron's Speech, Lovegood, The Deathly Hallows, Captured and Tortured, Rescuing Hermione, Farewell to Dobby, The Elder Wand
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Harry Potter And The Deathly Hallows Part 1 (Alexandre Desplat) (coloured) (0603497818631) виниловая пластинка
Номинированная на премию «Грэмми» музыка Александра Деспла передает одиночество и напряжённость трио, задавая тон финалу саги. Виниловая пластинка демонстрирует зрелое и насыщенное звучание Деспла, усиливая эмоциональную составляющую фильма.
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497818631]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alexandre Desplat
Альбом (сингл)
Harry Potter And The Deathly Hallows Part 1
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Obliviate, Snape to Malfoy Manor, Polyjuice Potion, Sky Battle, At the Burrow, Harry and Ginny, The Will, Death Eaters, Dobby, Ministry of Magic, Detonators, The Locket, Fireplaces Escape, Ron Leaves, The Exodus, Godric's Hollow Graveyard, Bathilda Bagshot, Heremione's Parents, Destroying the Locket, Ron's Speech, Lovegood, The Deathly Hallows, Captured and Tortured, Rescuing Hermione, Farewell to Dobby, The Elder Wand
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Номинированная на премию «Грэмми» музыка Александра Деспла передает одиночество и напряжённость трио, задавая тон финалу саги. Виниловая пластинка демонстрирует зрелое и насыщенное звучание Деспла, усиливая эмоциональную составляющую фильма.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Harry Potter And The Deathly Hallows Part 1 (Alexandre Desplat) (coloured) (0603497818631) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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