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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Say Hello 2 Heaven, Reach Down, Hunger Strike, Pushin' Forward Back, Call Me A Dog, Times Of Trouble, Wooden Jesus, Your Saviour, Four Walled World, All Night Thing

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Say Hello 2 Heaven, Reach Down, Hunger Strike, Pushin' Forward Back, Call Me A Dog, Times Of Trouble, Wooden Jesus, Your Saviour, Four Walled World, All Night Thing

Temple Of The Dog - Temple Of The Dog (0602557095913) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6730 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.