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Temple Of The Dog - Temple Of The Dog (0602557095913) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Temple Of The Dog - Temple Of The Dog (0602557095913) виниловая пластинка

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Temple Of The Dog - Temple Of The Dog (0602557095913) виниловая пластинка - фото 1
Temple Of The Dog - Temple Of The Dog (0602557095913) виниловая пластинка - фото 2
Temple Of The Dog - Temple Of The Dog (0602557095913) виниловая пластинка - фото 3
Temple Of The Dog - Temple Of The Dog (0602557095913) виниловая пластинка - фото 4
Temple Of The Dog - Temple Of The Dog (0602557095913) виниловая пластинка - фото 5
Temple Of The Dog - Temple Of The Dog (0602557095913) виниловая пластинка - фото 6
Temple Of The Dog - Temple Of The Dog (0602557095913) виниловая пластинка - фото 7
Temple Of The Dog - Temple Of The Dog (0602557095913) виниловая пластинка - фото 8
Temple Of The Dog - Temple Of The Dog (0602557095913) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Temple Of The Dog
Альбом (сингл)
Temple Of The Dog
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Temple Of The Dog - Temple Of The Dog (0602557095913) виниловая пластинка - фото 1
  • Temple Of The Dog - Temple Of The Dog (0602557095913) виниловая пластинка - фото 2
  • Temple Of The Dog - Temple Of The Dog (0602557095913) виниловая пластинка - фото 3
  • Temple Of The Dog - Temple Of The Dog (0602557095913) виниловая пластинка - фото 4
  • Temple Of The Dog - Temple Of The Dog (0602557095913) виниловая пластинка - фото 5
  • Temple Of The Dog - Temple Of The Dog (0602557095913) виниловая пластинка - фото 6
  • Temple Of The Dog - Temple Of The Dog (0602557095913) виниловая пластинка - фото 7
  • Temple Of The Dog - Temple Of The Dog (0602557095913) виниловая пластинка - фото 8
  • Temple Of The Dog - Temple Of The Dog (0602557095913) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717426
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602557095913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Temple Of The Dog
Альбом (сингл)
Temple Of The Dog
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Say Hello 2 Heaven, Reach Down, Hunger Strike, Pushin' Forward Back, Call Me A Dog, Times Of Trouble, Wooden Jesus, Your Saviour, Four Walled World, All Night Thing
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Temple Of The Dog - Temple Of The Dog (0602557095913) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Say Hello 2 Heaven, Reach Down, Hunger Strike, Pushin' Forward Back, Call Me A Dog, Times Of Trouble, Wooden Jesus, Your Saviour, Four Walled World, All Night Thing

Отзывы о товаре Temple Of The Dog - Temple Of The Dog (0602557095913) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602557095913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Temple Of The Dog
Альбом (сингл)
Temple Of The Dog
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Say Hello 2 Heaven, Reach Down, Hunger Strike, Pushin' Forward Back, Call Me A Dog, Times Of Trouble, Wooden Jesus, Your Saviour, Four Walled World, All Night Thing
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Say Hello 2 Heaven, Reach Down, Hunger Strike, Pushin' Forward Back, Call Me A Dog, Times Of Trouble, Wooden Jesus, Your Saviour, Four Walled World, All Night Thing
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Temple Of The Dog - Temple Of The Dog (0602557095913) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6730 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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