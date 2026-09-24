Supertramp - Crime Of The Century (Half Speed) (0602475450924) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Supertramp - Crime Of The Century (Half Speed) (0602475450924) виниловая пластинка
LP — ограниченное издание на виниле Half-Speed ??Master Edition 180 г. Ремастеринг на половинной скорости выполнил Майлз Шоуэлл в студии Abbey Road. « Crime Of The Century » был третьим альбомом Supertramp определившим эпоху и вознесшим их к мировому успеху, впервые попав в пятерку лучших в Великобритании и в топ-40 американского чарта Billboard. Поскольку альбом быстро набирал популярность по всему миру, они написали и записали «Crisis? What Crisis?», который был выпущен всего через 13 месяцев после « Crime Of The Century ». Под руководством группы и сопродюсера Кена Скотта эти переиздания к 50-летнему юбилею были ремастированы на половинной скорости Майлзом Шоуэллом в студии Abbey Road, что придало им большую детализацию и максимально возможную ясность. «Crisis? What Crisis?» был написан и записан, пожалуй, в самый загруженный период карьеры группы и выпущен всего через 13 месяцев после « Crime Of The Century ». Сейчас многие считают его мостом от ранних проговых записей к более коммерчески успешному периоду «Crisis? «What Crisis?» — важная и важная часть музыкального пути группы. Под руководством группы и сопродюсера Кена Скотта эти переиздания, приуроченные к 50-летию, были ремастерированы на половинной скорости Майлзом Шоуэллом в студии Abbey Road, что придало им большую детализацию и максимально возможную чистоту звучания.
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Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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