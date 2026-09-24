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A Tribe Called Quest - Beats, Rhymes & Life (0196588848810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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A Tribe Called Quest - Beats, Rhymes & Life (0196588848810) виниловая пластинка

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A Tribe Called Quest - Beats, Rhymes &amp; Life (0196588848810) виниловая пластинка - фото 1
A Tribe Called Quest - Beats, Rhymes &amp; Life (0196588848810) виниловая пластинка - фото 2
A Tribe Called Quest - Beats, Rhymes &amp; Life (0196588848810) виниловая пластинка - фото 3
A Tribe Called Quest - Beats, Rhymes &amp; Life (0196588848810) виниловая пластинка - фото 4
A Tribe Called Quest - Beats, Rhymes &amp; Life (0196588848810) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
A Tribe Called Quest
Альбом (сингл)
Beats, Rhymes & Life
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • A Tribe Called Quest - Beats, Rhymes &amp; Life (0196588848810) виниловая пластинка - фото 1
  • A Tribe Called Quest - Beats, Rhymes &amp; Life (0196588848810) виниловая пластинка - фото 2
  • A Tribe Called Quest - Beats, Rhymes &amp; Life (0196588848810) виниловая пластинка - фото 3
  • A Tribe Called Quest - Beats, Rhymes &amp; Life (0196588848810) виниловая пластинка - фото 4
  • A Tribe Called Quest - Beats, Rhymes &amp; Life (0196588848810) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717420
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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A Tribe Called Quest - Beats, Rhymes & Life (0196588848810) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588848810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
A Tribe Called Quest
Альбом (сингл)
Beats, Rhymes & Life
Жанр
Jazz
Трек-лист
Phony Rappers, Get a Hold, Motivators, Jam, Crew, The Pressure, 1nce Again (Feat. Tammy Lucas), Mind Power, The Hop, Keeping It Moving, Baby Phife's Return, Separate/Together, What Really Goes On, Word Play, Stressed Out (Feat. Faith Evans)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара A Tribe Called Quest - Beats, Rhymes & Life (0196588848810) виниловая пластинка

Beats, Rhymes and Life — четвёртый студийный альбом американской хип-хоп-группы A Tribe Called Quest, выпущенный в 1996 году. Диск возглавил хит-парады Billboard 200 и Top R&B/Hip-Hop Albums, а также получил платиновую сертификацию RIAA Издание на виниле «Beats, Rhymes and Life» ознаменовал собой смелую новую главу в легендарной карьере A Tribe Called Quest. Спродюсированный Q-Tip и J Dilla, альбом сочетает джазовые, душевные биты с интроспективными текстами и острыми социальными комментариями. Демонстрируя развивающееся звучание группы, оставаясь при этом верными своим корням в осознанном хип-хопе, он включает ключевые треки «1nce Again» (более 25 млн прослушиваний), «Stressed Out» с участием Faith Evans (более 17 млн ??прослушиваний) и «The Hop» (более 60 млн прослушиваний). Этот номинированный на Грэмми альбом стал их самым большим коммерческим успехом на тот момент и был одобрен критиками, а Rolling Stone назвал его «почти безупречным».

Отзывы о товаре A Tribe Called Quest - Beats, Rhymes & Life (0196588848810) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588848810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
A Tribe Called Quest
Альбом (сингл)
Beats, Rhymes & Life
Жанр
Jazz
Трек-лист
Phony Rappers, Get a Hold, Motivators, Jam, Crew, The Pressure, 1nce Again (Feat. Tammy Lucas), Mind Power, The Hop, Keeping It Moving, Baby Phife's Return, Separate/Together, What Really Goes On, Word Play, Stressed Out (Feat. Faith Evans)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Beats, Rhymes and Life — четвёртый студийный альбом американской хип-хоп-группы A Tribe Called Quest, выпущенный в 1996 году. Диск возглавил хит-парады Billboard 200 и Top R&B/Hip-Hop Albums, а также получил платиновую сертификацию RIAA Издание на виниле «Beats, Rhymes and Life» ознаменовал собой смелую новую главу в легендарной карьере A Tribe Called Quest. Спродюсированный Q-Tip и J Dilla, альбом сочетает джазовые, душевные биты с интроспективными текстами и острыми социальными комментариями. Демонстрируя развивающееся звучание группы, оставаясь при этом верными своим корням в осознанном хип-хопе, он включает ключевые треки «1nce Again» (более 25 млн прослушиваний), «Stressed Out» с участием Faith Evans (более 17 млн ??прослушиваний) и «The Hop» (более 60 млн прослушиваний). Этот номинированный на Грэмми альбом стал их самым большим коммерческим успехом на тот момент и был одобрен критиками, а Rolling Stone назвал его «почти безупречным».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


A Tribe Called Quest - Beats, Rhymes & Life (0196588848810) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4080 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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