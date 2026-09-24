A Tribe Called Quest - Beats, Rhymes & Life (0196588848810) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара A Tribe Called Quest - Beats, Rhymes & Life (0196588848810) виниловая пластинка
Beats, Rhymes and Life — четвёртый студийный альбом американской хип-хоп-группы A Tribe Called Quest, выпущенный в 1996 году. Диск возглавил хит-парады Billboard 200 и Top R&B/Hip-Hop Albums, а также получил платиновую сертификацию RIAA Издание на виниле «Beats, Rhymes and Life» ознаменовал собой смелую новую главу в легендарной карьере A Tribe Called Quest. Спродюсированный Q-Tip и J Dilla, альбом сочетает джазовые, душевные биты с интроспективными текстами и острыми социальными комментариями. Демонстрируя развивающееся звучание группы, оставаясь при этом верными своим корням в осознанном хип-хопе, он включает ключевые треки «1nce Again» (более 25 млн прослушиваний), «Stressed Out» с участием Faith Evans (более 17 млн ??прослушиваний) и «The Hop» (более 60 млн прослушиваний). Этот номинированный на Грэмми альбом стал их самым большим коммерческим успехом на тот момент и был одобрен критиками, а Rolling Stone назвал его «почти безупречным».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 920 руб.980 руб. в СплитАлександр Кутиков - Демоны любви (4680000800457) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 920 руб.980 руб. в СплитМихаил Круг - Я Прошел Сибирь (Blue) (4680068801861) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитDepeche Mode - 101 (0889853377114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитIron Maiden - Fear Of The Dark (remastered 2015) (0190295852344)...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитPaul Kalkbrenner - Guten Tag (0889854122614) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в Сплит3 Tenors - The 3 Tenors In Concert 1994 (0190295871871) винилова...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитThe Clash - Sandinista! (0889854350710) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитP!Nk - M!Ssundaztood (2Lp) (0190758075310) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитDavid Bowie - Lodger (0190295842673) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитWhitney Houston - I Wish You Love: More From The Bodyguard (colo...
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитEnya - The Very Best Of (0825646467648) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 970 руб.993 руб. в СплитMichael Jackson - Dangerous (0888751209312) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре A Tribe Called Quest - Beats, Rhymes & Life (0196588848810) виниловая пластинка