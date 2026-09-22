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Groove Armada - Goodbye Country (Hello Nightclub) (0198029462616) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Groove Armada - Goodbye Country (Hello Nightclub) (0198029462616) виниловая пластинка

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Groove Armada - Goodbye Country (Hello Nightclub) (0198029462616) виниловая пластинка - фото 1
Groove Armada - Goodbye Country (Hello Nightclub) (0198029462616) виниловая пластинка - фото 2
Groove Armada - Goodbye Country (Hello Nightclub) (0198029462616) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Groove Armada
Альбом (сингл)
Goodbye Country
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Groove Armada - Goodbye Country (Hello Nightclub) (0198029462616) виниловая пластинка - фото 1
  • Groove Armada - Goodbye Country (Hello Nightclub) (0198029462616) виниловая пластинка - фото 2
  • Groove Armada - Goodbye Country (Hello Nightclub) (0198029462616) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717416
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029462616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Groove Armada
Альбом (сингл)
Goodbye Country
Жанр
House
Трек-лист
Suntoucher, Superstylin', Healing, My Friend, Fogma, Tuning In, Raisin' the Stakes, Drifted, Little By Little, Join Hands, Lazy Moon, Edge Hill
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Groove Armada - Goodbye Country (Hello Nightclub) (0198029462616) виниловая пластинка

Goodbye Country (Hello Nightclub) — третий студийный альбом английского электронного дуэта Groove Armada, выпущенный в 2001 году. Groove Armada, выпущенный в сентябре 2001 года, был более оптимистичным, чем его предшественник «Vertigo», и породил два сингла — заслуженный хит «Superstylin» и хитроумный фанковый «My Friend», а также серию отличных грувов с участием таких известных гостей, как Ричи Хэвенс, Найл Роджерс и рэпер Джеру Дамаджа. Этот альбом, приближающийся к платиновому статусу в Великобритании, представляет собой плавное путешествие по многочисленным настроениям клубной музыки, включая хаус, хип-хоп и диско-фанк.

Отзывы о товаре Groove Armada - Goodbye Country (Hello Nightclub) (0198029462616) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029462616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Groove Armada
Альбом (сингл)
Goodbye Country
Жанр
House
Трек-лист
Suntoucher, Superstylin', Healing, My Friend, Fogma, Tuning In, Raisin' the Stakes, Drifted, Little By Little, Join Hands, Lazy Moon, Edge Hill
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Goodbye Country (Hello Nightclub) — третий студийный альбом английского электронного дуэта Groove Armada, выпущенный в 2001 году. Groove Armada, выпущенный в сентябре 2001 года, был более оптимистичным, чем его предшественник «Vertigo», и породил два сингла — заслуженный хит «Superstylin» и хитроумный фанковый «My Friend», а также серию отличных грувов с участием таких известных гостей, как Ричи Хэвенс, Найл Роджерс и рэпер Джеру Дамаджа. Этот альбом, приближающийся к платиновому статусу в Великобритании, представляет собой плавное путешествие по многочисленным настроениям клубной музыки, включая хаус, хип-хоп и диско-фанк.
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