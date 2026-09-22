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Il Volo - Live At The Valley Of The Temples (0198029609516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Il Volo - Live At The Valley Of The Temples (0198029609516) виниловая пластинка

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Il Volo - Live At The Valley Of The Temples (0198029609516) виниловая пластинка - фото 1
Il Volo - Live At The Valley Of The Temples (0198029609516) виниловая пластинка - фото 2
Il Volo - Live At The Valley Of The Temples (0198029609516) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Il Volo
Альбом (сингл)
Live At The Valley Of The Temples
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Il Volo - Live At The Valley Of The Temples (0198029609516) виниловая пластинка - фото 1
  • Il Volo - Live At The Valley Of The Temples (0198029609516) виниловая пластинка - фото 2
  • Il Volo - Live At The Valley Of The Temples (0198029609516) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717415
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029609516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Il Volo
Альбом (сингл)
Live At The Valley Of The Temples
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Now We Are Free, Turandot - Nessun Dorma, Capolavoro, Memory, Can't Help Falling In Love, Amor Vida De Mi Vida, La Donna E Mobile, Hallelujah, Grande Amore, The Sound Of Silence, Who Wants To Live Forever, Opera, ...Ad Astra (Outro)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Il Volo - Live At The Valley Of The Temples (0198029609516) виниловая пластинка

Первый концертный альбом всемирно известного итальянского трио IL VOLO. Три тенора – Пьеро Бароне, Игнацио Боскетто и Джанлука Джинобле – записали альбом в 2024 году на фоне захватывающего дух Храма Конкордии – одного из важнейших памятников знаменитой Долины Храмов в Агридженто, культурной столице Европы 2025 года. Il VOLO посвятили «Live At The Valley Of The Temples» духу своей родины, Италии. Сочетая неаполитанские песни, такие как «O Sole Mio» и «Vida de Mi Vida», с оперными хитами, такими как «Nessun Dorma», и классикой поп-музыки и киномузыки, они создали захватывающий концертный вечер, полный волшебных мгновений. Особое внимание заслуживает знаменитая и зажигательная композиция «Libiamo ne'lieti valici» из оперы Верди «Травиата» с участием звёздной сопрано Претти Йенде. В программе «Live At The Valley Of The Temples» также прозвучат новые версии её хитов. Среди них — «Capolavoro» из её последнего студийного альбома «Ad Astra», представленного на фестивале в Сан-Ремо в 2024 году и покорившего сердца слушателей по всему миру.

Отзывы о товаре Il Volo - Live At The Valley Of The Temples (0198029609516) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029609516]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Il Volo
Альбом (сингл)
Live At The Valley Of The Temples
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Now We Are Free, Turandot - Nessun Dorma, Capolavoro, Memory, Can't Help Falling In Love, Amor Vida De Mi Vida, La Donna E Mobile, Hallelujah, Grande Amore, The Sound Of Silence, Who Wants To Live Forever, Opera, ...Ad Astra (Outro)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Первый концертный альбом всемирно известного итальянского трио IL VOLO. Три тенора – Пьеро Бароне, Игнацио Боскетто и Джанлука Джинобле – записали альбом в 2024 году на фоне захватывающего дух Храма Конкордии – одного из важнейших памятников знаменитой Долины Храмов в Агридженто, культурной столице Европы 2025 года. Il VOLO посвятили «Live At The Valley Of The Temples» духу своей родины, Италии. Сочетая неаполитанские песни, такие как «O Sole Mio» и «Vida de Mi Vida», с оперными хитами, такими как «Nessun Dorma», и классикой поп-музыки и киномузыки, они создали захватывающий концертный вечер, полный волшебных мгновений. Особое внимание заслуживает знаменитая и зажигательная композиция «Libiamo ne'lieti valici» из оперы Верди «Травиата» с участием звёздной сопрано Претти Йенде. В программе «Live At The Valley Of The Temples» также прозвучат новые версии её хитов. Среди них — «Capolavoro» из её последнего студийного альбома «Ad Astra», представленного на фестивале в Сан-Ремо в 2024 году и покорившего сердца слушателей по всему миру.
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