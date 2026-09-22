Il Volo - Live At The Valley Of The Temples (0198029609516) виниловая пластинка
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Описание товара Il Volo - Live At The Valley Of The Temples (0198029609516) виниловая пластинка
Первый концертный альбом всемирно известного итальянского трио IL VOLO. Три тенора – Пьеро Бароне, Игнацио Боскетто и Джанлука Джинобле – записали альбом в 2024 году на фоне захватывающего дух Храма Конкордии – одного из важнейших памятников знаменитой Долины Храмов в Агридженто, культурной столице Европы 2025 года. Il VOLO посвятили «Live At The Valley Of The Temples» духу своей родины, Италии. Сочетая неаполитанские песни, такие как «O Sole Mio» и «Vida de Mi Vida», с оперными хитами, такими как «Nessun Dorma», и классикой поп-музыки и киномузыки, они создали захватывающий концертный вечер, полный волшебных мгновений. Особое внимание заслуживает знаменитая и зажигательная композиция «Libiamo ne'lieti valici» из оперы Верди «Травиата» с участием звёздной сопрано Претти Йенде. В программе «Live At The Valley Of The Temples» также прозвучат новые версии её хитов. Среди них — «Capolavoro» из её последнего студийного альбома «Ad Astra», представленного на фестивале в Сан-Ремо в 2024 году и покорившего сердца слушателей по всему миру.
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