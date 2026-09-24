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Prefab Sprout - Lions In My Own Garden (EP) (0196588796418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Prefab Sprout - Lions In My Own Garden (EP) (0196588796418) виниловая пластинка

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Prefab Sprout - Lions In My Own Garden (EP) (0196588796418) виниловая пластинка - фото 1
Prefab Sprout - Lions In My Own Garden (EP) (0196588796418) виниловая пластинка - фото 2
Prefab Sprout - Lions In My Own Garden (EP) (0196588796418) виниловая пластинка - фото 3
Prefab Sprout - Lions In My Own Garden (EP) (0196588796418) виниловая пластинка - фото 4
Prefab Sprout - Lions In My Own Garden (EP) (0196588796418) виниловая пластинка - фото 5
Prefab Sprout - Lions In My Own Garden (EP) (0196588796418) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
PREFAB SPROUT
Альбом (сингл)
Lions In My Own Garden
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Prefab Sprout - Lions In My Own Garden (EP) (0196588796418) виниловая пластинка - фото 1
  • Prefab Sprout - Lions In My Own Garden (EP) (0196588796418) виниловая пластинка - фото 2
  • Prefab Sprout - Lions In My Own Garden (EP) (0196588796418) виниловая пластинка - фото 3
  • Prefab Sprout - Lions In My Own Garden (EP) (0196588796418) виниловая пластинка - фото 4
  • Prefab Sprout - Lions In My Own Garden (EP) (0196588796418) виниловая пластинка - фото 5
  • Prefab Sprout - Lions In My Own Garden (EP) (0196588796418) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717412
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Prefab Sprout - Lions In My Own Garden (EP) (0196588796418) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588796418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
PREFAB SPROUT
Альбом (сингл)
Lions In My Own Garden
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Lions In My Own Garden (Exit Someone), Radio Love, The Devil Has All the Best Tunes, Walk On
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Prefab Sprout - Lions In My Own Garden (EP) (0196588796418) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lions In My Own Garden (Exit Someone), Radio Love, The Devil Has All the Best Tunes, Walk On



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре Prefab Sprout - Lions In My Own Garden (EP) (0196588796418) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588796418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
PREFAB SPROUT
Альбом (сингл)
Lions In My Own Garden
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Lions In My Own Garden (Exit Someone), Radio Love, The Devil Has All the Best Tunes, Walk On
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Lions In My Own Garden (Exit Someone), Radio Love, The Devil Has All the Best Tunes, Walk On


Теги товара: Indie
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Prefab Sprout - Lions In My Own Garden (EP) (0196588796418) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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