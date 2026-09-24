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Iced Earth - I Walk Among You (EP) (coloured) (5200123663877) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Iced Earth - I Walk Among You (EP) (coloured) (5200123663877) виниловая пластинка

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Iced Earth - I Walk Among You (EP) (coloured) (5200123663877) виниловая пластинка - фото 1
Iced Earth - I Walk Among You (EP) (coloured) (5200123663877) виниловая пластинка - фото 2
Iced Earth - I Walk Among You (EP) (coloured) (5200123663877) виниловая пластинка - фото 3
Iced Earth - I Walk Among You (EP) (coloured) (5200123663877) виниловая пластинка - фото 4
Iced Earth - I Walk Among You (EP) (coloured) (5200123663877) виниловая пластинка - фото 5
Iced Earth - I Walk Among You (EP) (coloured) (5200123663877) виниловая пластинка - фото 6
Iced Earth - I Walk Among You (EP) (coloured) (5200123663877) виниловая пластинка - фото 7
Iced Earth - I Walk Among You (EP) (coloured) (5200123663877) виниловая пластинка - фото 8
Iced Earth - I Walk Among You (EP) (coloured) (5200123663877) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Iced Earth
Альбом (сингл)
I Walk Among You
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Iced Earth - I Walk Among You (EP) (coloured) (5200123663877) виниловая пластинка - фото 1
  • Iced Earth - I Walk Among You (EP) (coloured) (5200123663877) виниловая пластинка - фото 2
  • Iced Earth - I Walk Among You (EP) (coloured) (5200123663877) виниловая пластинка - фото 3
  • Iced Earth - I Walk Among You (EP) (coloured) (5200123663877) виниловая пластинка - фото 4
  • Iced Earth - I Walk Among You (EP) (coloured) (5200123663877) виниловая пластинка - фото 5
  • Iced Earth - I Walk Among You (EP) (coloured) (5200123663877) виниловая пластинка - фото 6
  • Iced Earth - I Walk Among You (EP) (coloured) (5200123663877) виниловая пластинка - фото 7
  • Iced Earth - I Walk Among You (EP) (coloured) (5200123663877) виниловая пластинка - фото 8
  • Iced Earth - I Walk Among You (EP) (coloured) (5200123663877) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717402
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Iced Earth - I Walk Among You (EP) (coloured) (5200123663877) виниловая пластинка
4 310 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rock Of Angels Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rock Of Angels Records
Barcode
[5200123663877]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Iced Earth
Альбом (сингл)
I Walk Among You
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Setian Massacre (2008), A Charge To Keep (2008), The Clouding (2008), Dark Saga (Graspop Raw 2008), Pure Evil (Graspop Raw 2008), Iced Earth (Graspop Raw 2008)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Греция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Iced Earth - I Walk Among You (EP) (coloured) (5200123663877) виниловая пластинка

Поклонники американской Heavy Metal-иконы Iced Earth давно надеялись на новые признаки жизни своих героев. Теперь это время пришло: гитарист и основатель группы Джон Шаффер объявил о выпуске двух новых EP. Эти релизы, получившие названия "Hellrider" и "I Walk Among You", содержат редкие записи, сделанные в переходный период между вокалистом Тимом Оуэнсом (Tim 'Ripper' Owens) и его предшественником/преемником Мэттом Барлоу (Matt Barlow) в 2007 и 2008 годах. Издание на красно-оранжевом виниле. Iced Earth - американская хэви-метал группа, образованная в Тампе, штат Флорида, и в настоящее время базирующаяся в Колумбусе, штат Индиана. Они были сформированы в 1984 году под названием The Rose гитаристом и основным автором песен Джоном Шаффером и барабанщиком Грегом Сеймуром. Iced Earth выпустили свой дебютный альбом в 1990 году и с тех пор издали двенадцать студийных альбомов, четыре EP, три сборника, три бокс-сета, три концертных альбома и одиннадцать музыкальных видеоклипов. Прежде чем прийти к своему нынешнему составу, Iced Earth неоднократно меняли участников, при этом основатель проекта Джон Шаффер остался единственным постоянным членом группы. По состоянию на 2021 год, с момента образования группы в 1984 году в Iced Earth входило более тридцати музыкантов! Группа состоит только из Шаффера и барабанщика Брента Смедли, все остальные участники группы ушли после ареста Шаффера ФБР в январе 2021 года за участие в нападении на Капитолий США в 2021 году. Шаффер находится под стражей ФБР по обвинению в уголовном преступлении, что создало новую волну внимания к Iced Earth и привело к тому, что группу сняли с их давнего лейбла Century Media. Iced Earth обычно описывают как хэви-метал, трэш-метал, пауэр-метал и спид-метал. Когда Шаффера однажды спросили о музыкальном стиле проекта, он сказал: "Мы - металлическая группа. Это то, чем мы являемся. У нас есть песни всех направлений от Pink Floyd до Slayer и все, что между ними!".

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Характеристики
Бренд
Rock Of Angels Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rock Of Angels Records
Barcode
[5200123663877]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Iced Earth
Альбом (сингл)
I Walk Among You
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Setian Massacre (2008), A Charge To Keep (2008), The Clouding (2008), Dark Saga (Graspop Raw 2008), Pure Evil (Graspop Raw 2008), Iced Earth (Graspop Raw 2008)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Греция
Описание
Поклонники американской Heavy Metal-иконы Iced Earth давно надеялись на новые признаки жизни своих героев. Теперь это время пришло: гитарист и основатель группы Джон Шаффер объявил о выпуске двух новых EP. Эти релизы, получившие названия "Hellrider" и "I Walk Among You", содержат редкие записи, сделанные в переходный период между вокалистом Тимом Оуэнсом (Tim 'Ripper' Owens) и его предшественником/преемником Мэттом Барлоу (Matt Barlow) в 2007 и 2008 годах. Издание на красно-оранжевом виниле. Iced Earth - американская хэви-метал группа, образованная в Тампе, штат Флорида, и в настоящее время базирующаяся в Колумбусе, штат Индиана. Они были сформированы в 1984 году под названием The Rose гитаристом и основным автором песен Джоном Шаффером и барабанщиком Грегом Сеймуром. Iced Earth выпустили свой дебютный альбом в 1990 году и с тех пор издали двенадцать студийных альбомов, четыре EP, три сборника, три бокс-сета, три концертных альбома и одиннадцать музыкальных видеоклипов. Прежде чем прийти к своему нынешнему составу, Iced Earth неоднократно меняли участников, при этом основатель проекта Джон Шаффер остался единственным постоянным членом группы. По состоянию на 2021 год, с момента образования группы в 1984 году в Iced Earth входило более тридцати музыкантов! Группа состоит только из Шаффера и барабанщика Брента Смедли, все остальные участники группы ушли после ареста Шаффера ФБР в январе 2021 года за участие в нападении на Капитолий США в 2021 году. Шаффер находится под стражей ФБР по обвинению в уголовном преступлении, что создало новую волну внимания к Iced Earth и привело к тому, что группу сняли с их давнего лейбла Century Media. Iced Earth обычно описывают как хэви-метал, трэш-метал, пауэр-метал и спид-метал. Когда Шаффера однажды спросили о музыкальном стиле проекта, он сказал: "Мы - металлическая группа. Это то, чем мы являемся. У нас есть песни всех направлений от Pink Floyd до Slayer и все, что между ними!".
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Iced Earth - I Walk Among You (EP) (coloured) (5200123663877) виниловая пластинка - стоимость товара 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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