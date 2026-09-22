Grateful Dead - Blues For Allah (0603497816286) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Grateful Dead - Blues For Allah (0603497816286) виниловая пластинка
BLUES FOR ALLAH — восьмой альбом и третий, выпущенный на собственном лейбле Dead, Grateful Dead Records . На 10-м году существования альбома Grateful Dead записали один из самых амбициозных альбомов с конца 1960-х годов, с песнями, которые были такими же нестандартными, джемовыми и психоделическими, как и музыка, которую они создавали в 1968–1969 годах. Как на первой, так и на второй стороне были инструментальные отрывки, показывающие, как группа глубоко погружается в своё творчество: « Siplknot !», « King Solomon's Marbles », « Stronger Than Dirt Or Milkin' The Turkey », « Sage & Spirit » и фрагменты сюиты Blues For Allah являются одними из самых смелых инструментальных композиций, когда-либо записанных Dead в студии. Добавьте к этому такие шедевры, как « Help On The Way », « Franklin's Tower », « The Music Never Stopped » и « Crazy Fingers », и вы получите один из самых стабильно великолепных альбомов Dead, который выдержал испытание временем и звучит скорее из будущего, чем из прошлого. Ремастеринг был выполнен Дэвидом Глэссером , лауреатом премии «Грэмми», с оригинальных аналоговых лент, с коррекцией скорости и реставрацией ленты компанией Plangent Processes .
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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