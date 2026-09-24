Little Feat - Feats Don't Fail Me Now (0081227817176) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Little Feat - Feats Don't Fail Me Now (0081227817176) виниловая пластинка
2LP - Делюкс-издание. Включает оригинальный студийный альбом, вырезанный из аналоговых кассет, а также второй диск с ранее не издававшимися студийными композициями. Следуя ритму ранее успешных релизов Little Feat от Rhino : альбомы « Waiting For Columbus » Super Deluxe в 2022 году и альбомы « Sailin' Shoes » + « Dixie Chicken » Deluxe в 2023 году. Это новое предложение, Don't Fail Me Now (Deluxe) ), от одного из 100 лучших исполнителей вне списка Rhino, включает в себя оригинальный студийный альбом, вырезанный из аналоговых лент для двойного LP, и недавно обновленную версию, а также ранее не издававшуюся запись живого выступления на 3CD. Обе конфигурации содержат раритетный диск с ранее не издававшимися студийными записями, которые когда-то считались утерянными, когда студия звукозаписи, расположенная на лодке в Мэриленде, затонула в конце 70-х. Хотя это правда, что некоторые действительно утонули, вот что осталось от этих сессий. Ранее не издававшееся живое выступление, представленное на компакт-диске, взято из турне Warner Bros. Music Show по Европе в январе/феврале 1975 года. Это тур, в котором звезда Little Feat по-настоящему выросла в Европе и где LF регулярно сбивали с толку своих товарищей по туру. сцена, включая The Doobie Brothers, Tower of Power и Montrose.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитJudas Priest - The Best Of (0199584340814) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитEra - Era Viii (199584002811) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитGrave Digger - Symbol Of Eternity Lim.Ed.,Silver) (5200123663723...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитОберманекен - Астрология (Ober1Lp) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитAC/DC - Flick Of The Switch (5099751076711) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитSyd Barrett - Barrett (0825646310784) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитSyd Barrett - Opel (0825646310777) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитDavid Bowie - ChangesOneBowie (0190295994082) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитCandy Dulfer - Right In My Soul (2Lp, 20Th Ann.,Numbered,White M...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитLeonard Cohen - Popular Problems (Lp+Cd) (0888750142917) винилов...
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитDisturbed - Indestructible (0093624928294) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 330 руб.1083 руб. в СплитThe Doors - The Soft Parade (Stereo) (Remastered) (0081227986490...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Little Feat - Feats Don't Fail Me Now (0081227817176) виниловая пластинка