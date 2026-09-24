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Little Feat - Feats Don't Fail Me Now (0081227817176) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Little Feat - Feats Don't Fail Me Now (0081227817176) виниловая пластинка

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Little Feat - Feats Don&#039;t Fail Me Now (0081227817176) виниловая пластинка - фото 1
Little Feat - Feats Don&#039;t Fail Me Now (0081227817176) виниловая пластинка - фото 2
Little Feat - Feats Don&#039;t Fail Me Now (0081227817176) виниловая пластинка - фото 3
Little Feat - Feats Don&#039;t Fail Me Now (0081227817176) виниловая пластинка - фото 4
Little Feat - Feats Don&#039;t Fail Me Now (0081227817176) виниловая пластинка - фото 5
Little Feat - Feats Don&#039;t Fail Me Now (0081227817176) виниловая пластинка - фото 6
Little Feat - Feats Don&#039;t Fail Me Now (0081227817176) виниловая пластинка - фото 7
Little Feat - Feats Don&#039;t Fail Me Now (0081227817176) виниловая пластинка - фото 8
Little Feat - Feats Don&#039;t Fail Me Now (0081227817176) виниловая пластинка - фото 9
Little Feat - Feats Don&#039;t Fail Me Now (0081227817176) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Little Feat
Альбом (сингл)
Feats Don't Fail Me Now
Жанр
Rhythm & Blues
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Little Feat - Feats Don&#039;t Fail Me Now (0081227817176) виниловая пластинка - фото 1
  • Little Feat - Feats Don&#039;t Fail Me Now (0081227817176) виниловая пластинка - фото 2
  • Little Feat - Feats Don&#039;t Fail Me Now (0081227817176) виниловая пластинка - фото 3
  • Little Feat - Feats Don&#039;t Fail Me Now (0081227817176) виниловая пластинка - фото 4
  • Little Feat - Feats Don&#039;t Fail Me Now (0081227817176) виниловая пластинка - фото 5
  • Little Feat - Feats Don&#039;t Fail Me Now (0081227817176) виниловая пластинка - фото 6
  • Little Feat - Feats Don&#039;t Fail Me Now (0081227817176) виниловая пластинка - фото 7
  • Little Feat - Feats Don&#039;t Fail Me Now (0081227817176) виниловая пластинка - фото 8
  • Little Feat - Feats Don&#039;t Fail Me Now (0081227817176) виниловая пластинка - фото 9
  • Little Feat - Feats Don&#039;t Fail Me Now (0081227817176) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717398
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Little Feat - Feats Don't Fail Me Now (0081227817176) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0081227817176]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Little Feat
Альбом (сингл)
Feats Don't Fail Me Now
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Rock and Roll Doctor, Oh Atlanta, Skin It Back, Down the Road, Spanish Moon, Feats Don't Fail Me Now, The Fan, Medley: Cold Cold Cold/Tripe Face Boogie, Brickyard Blues, Feats Don't Fail Me Now (Alternate Version), Rock and Roll Doctor (Alternate Version), Spanish Moon (Alternate Version), Skin It Back (Alternate Version), Oh Atlanta (Alternate Version), All That You Dream (Outtake), Front Page News (Alternate Version), Long Distance Love (Outtake), Lonesome Whistle (Alternate Version), Day at t
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Little Feat - Feats Don't Fail Me Now (0081227817176) виниловая пластинка

2LP - Делюкс-издание. Включает оригинальный студийный альбом, вырезанный из аналоговых кассет, а также второй диск с ранее не издававшимися студийными композициями. Следуя ритму ранее успешных релизов Little Feat от Rhino : альбомы « Waiting For Columbus » Super Deluxe в 2022 году и альбомы « Sailin' Shoes » + « Dixie Chicken » Deluxe в 2023 году. Это новое предложение, Don't Fail Me Now (Deluxe) ), от одного из 100 лучших исполнителей вне списка Rhino, включает в себя оригинальный студийный альбом, вырезанный из аналоговых лент для двойного LP, и недавно обновленную версию, а также ранее не издававшуюся запись живого выступления на 3CD. Обе конфигурации содержат раритетный диск с ранее не издававшимися студийными записями, которые когда-то считались утерянными, когда студия звукозаписи, расположенная на лодке в Мэриленде, затонула в конце 70-х. Хотя это правда, что некоторые действительно утонули, вот что осталось от этих сессий. Ранее не издававшееся живое выступление, представленное на компакт-диске, взято из турне Warner Bros. Music Show по Европе в январе/феврале 1975 года. Это тур, в котором звезда Little Feat по-настоящему выросла в Европе и где LF регулярно сбивали с толку своих товарищей по туру. сцена, включая The Doobie Brothers, Tower of Power и Montrose.

Отзывы о товаре Little Feat - Feats Don't Fail Me Now (0081227817176) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino
Barcode
[0081227817176]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Little Feat
Альбом (сингл)
Feats Don't Fail Me Now
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Rock and Roll Doctor, Oh Atlanta, Skin It Back, Down the Road, Spanish Moon, Feats Don't Fail Me Now, The Fan, Medley: Cold Cold Cold/Tripe Face Boogie, Brickyard Blues, Feats Don't Fail Me Now (Alternate Version), Rock and Roll Doctor (Alternate Version), Spanish Moon (Alternate Version), Skin It Back (Alternate Version), Oh Atlanta (Alternate Version), All That You Dream (Outtake), Front Page News (Alternate Version), Long Distance Love (Outtake), Lonesome Whistle (Alternate Version), Day at t
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
2LP - Делюкс-издание. Включает оригинальный студийный альбом, вырезанный из аналоговых кассет, а также второй диск с ранее не издававшимися студийными композициями. Следуя ритму ранее успешных релизов Little Feat от Rhino : альбомы « Waiting For Columbus » Super Deluxe в 2022 году и альбомы « Sailin' Shoes » + « Dixie Chicken » Deluxe в 2023 году. Это новое предложение, Don't Fail Me Now (Deluxe) ), от одного из 100 лучших исполнителей вне списка Rhino, включает в себя оригинальный студийный альбом, вырезанный из аналоговых лент для двойного LP, и недавно обновленную версию, а также ранее не издававшуюся запись живого выступления на 3CD. Обе конфигурации содержат раритетный диск с ранее не издававшимися студийными записями, которые когда-то считались утерянными, когда студия звукозаписи, расположенная на лодке в Мэриленде, затонула в конце 70-х. Хотя это правда, что некоторые действительно утонули, вот что осталось от этих сессий. Ранее не издававшееся живое выступление, представленное на компакт-диске, взято из турне Warner Bros. Music Show по Европе в январе/феврале 1975 года. Это тур, в котором звезда Little Feat по-настоящему выросла в Европе и где LF регулярно сбивали с толку своих товарищей по туру. сцена, включая The Doobie Brothers, Tower of Power и Montrose.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Little Feat - Feats Don't Fail Me Now (0081227817176) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4550 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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