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Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка

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Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка - фото 1
Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка - фото 2
Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка - фото 3
Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка - фото 4
Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка - фото 5
Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка - фото 6
Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка - фото 7
Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка - фото 8
Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка - фото 9
Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка - фото 10
Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка - фото 11
Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка - фото 12
Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка - фото 13
Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка - фото 14
Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка - фото 15
Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Blind Guardian
Альбом (сингл)
Legacy Of The Dark Lands
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка - фото 1
  • Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка - фото 2
  • Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка - фото 3
  • Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка - фото 4
  • Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка - фото 5
  • Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка - фото 6
  • Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка - фото 7
  • Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка - фото 8
  • Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка - фото 9
  • Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка - фото 10
  • Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка - фото 11
  • Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка - фото 12
  • Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка - фото 13
  • Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка - фото 14
  • Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка - фото 15
  • Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
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В наличии
Код товара: 717372
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Загружаем...
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Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361469344]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Blind Guardian
Альбом (сингл)
Legacy Of The Dark Lands
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
1618 Ouverture, The Gathering, War Feeds War, Comets and Prophecies, Dark Cloud's Rising, The Ritual, In The Underworld, A Secret Society, The Great Ordeal, Bez, In The Red Dwarf's Tower, Into the Battle, Treason, Between The Realms, Point Of No Return, The White Horseman, Nephilim, Trial And Coronation, Harvester Of Souls, Conquest Is Over, This Storm, The Great Assault, Beyond The Wall, A New Beginning
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка

Некоторые вещи требуют времени. Рим, например, определённо не строился за один день, и профессор Толкин тоже заставил своих читателей годами ждать своего эпического «Властелина колец». Blind Guardian знают это лучше многих. Группа известна тем, что годами корпит над своими тщательно продуманными концептуальными альбомами, каждый раз превосходя самих себя по эпическому размаху, напыщенности и глубине. Поэтому, когда такая организация, флагман фэнтези-метала, намеренно анонсирует беспрецедентный гигантский проект… то следует, нет, необходимо, готовиться к буре. «Legacy Of The Dark Lands» уже здесь. И он оставит вас без слов. Записанный в пражском Рудольфинуме с неукротимой мощью Пражского киногармонического оркестра из 90 человек, BLIND GUARDIAN TWILIGHT ORCHESTRA производит звуковой шторм, способный соперничать даже с лучшими фэнтезийными саундтреками. И это ещё не всё: задуманный и созданный гениальным фэнтези-музыкантом Маркусом Хайцем, этот альбом является прямым продолжением его бестселлера «Die dunklen Lande» («Тёмные земли»), действие которого разворачивается во время Тридцатилетней войны и погружает в апокалиптическую тайну. Монументальный, мрачный, захватывающий, полный гимнов и мощных припевов: это чистый BLIND GUARDIAN. Только без гитар.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361469344]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Blind Guardian
Альбом (сингл)
Legacy Of The Dark Lands
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
1618 Ouverture, The Gathering, War Feeds War, Comets and Prophecies, Dark Cloud's Rising, The Ritual, In The Underworld, A Secret Society, The Great Ordeal, Bez, In The Red Dwarf's Tower, Into the Battle, Treason, Between The Realms, Point Of No Return, The White Horseman, Nephilim, Trial And Coronation, Harvester Of Souls, Conquest Is Over, This Storm, The Great Assault, Beyond The Wall, A New Beginning
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Некоторые вещи требуют времени. Рим, например, определённо не строился за один день, и профессор Толкин тоже заставил своих читателей годами ждать своего эпического «Властелина колец». Blind Guardian знают это лучше многих. Группа известна тем, что годами корпит над своими тщательно продуманными концептуальными альбомами, каждый раз превосходя самих себя по эпическому размаху, напыщенности и глубине. Поэтому, когда такая организация, флагман фэнтези-метала, намеренно анонсирует беспрецедентный гигантский проект… то следует, нет, необходимо, готовиться к буре. «Legacy Of The Dark Lands» уже здесь. И он оставит вас без слов. Записанный в пражском Рудольфинуме с неукротимой мощью Пражского киногармонического оркестра из 90 человек, BLIND GUARDIAN TWILIGHT ORCHESTRA производит звуковой шторм, способный соперничать даже с лучшими фэнтезийными саундтреками. И это ещё не всё: задуманный и созданный гениальным фэнтези-музыкантом Маркусом Хайцем, этот альбом является прямым продолжением его бестселлера «Die dunklen Lande» («Тёмные земли»), действие которого разворачивается во время Тридцатилетней войны и погружает в апокалиптическую тайну. Монументальный, мрачный, захватывающий, полный гимнов и мощных припевов: это чистый BLIND GUARDIAN. Только без гитар.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blind Guardian - Legacy Of The Dark Lands (picture) (0727361469344) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3040 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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