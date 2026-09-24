OST - The Lord Of The Rings: The War Of The Rohirrim (Stephen Gallagher) (coloured) (0810155840778) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Lord Of The Rings: The War Of The Rohirrim
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 420 руб.
В наличии
Код товара: 717368
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Характеристики
Бренд
Mutant
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Mutant
Barcode
[0810155840778]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Lord Of The Rings: The War Of The Rohirrim
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Stephen Gallagher–Overture, Yazdan Qafouri–Hama's Song, Stephen Gallagher–Riders From The West March, Stephen Gallagher–The Witan, Stephen Gallagher–An Ill Omen, Stephen Gallagher–The Beast Is Rabid, Stephen Gallagher–Who Dares Occupy Isengard?, Stephen Gallagher–Call The Men To Arms, Stephen Gallagher–The Wisest Move, Stephen Gallagher–The Line Of Helm, Stephen Gallagher–Arise, Arise Now, Stephen Gallagher–Edoras Burns, Stephen Gallagher–Call The Retreat, Stephen Gallagher–Surround The Keep, St
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - The Lord Of The Rings: The War Of The Rohirrim (Stephen Gallagher) (coloured) (0810155840778) виниловая пластинка
«The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim (Original Motion Picture Soundtrack)» — альбом саундтрека к фильму, составленный Стивеном Галлахером.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Бренд
Mutant
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Mutant
Barcode
[0810155840778]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Lord Of The Rings: The War Of The Rohirrim
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Stephen Gallagher–Overture, Yazdan Qafouri–Hama's Song, Stephen Gallagher–Riders From The West March, Stephen Gallagher–The Witan, Stephen Gallagher–An Ill Omen, Stephen Gallagher–The Beast Is Rabid, Stephen Gallagher–Who Dares Occupy Isengard?, Stephen Gallagher–Call The Men To Arms, Stephen Gallagher–The Wisest Move, Stephen Gallagher–The Line Of Helm, Stephen Gallagher–Arise, Arise Now, Stephen Gallagher–Edoras Burns, Stephen Gallagher–Call The Retreat, Stephen Gallagher–Surround The Keep, St
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim (Original Motion Picture Soundtrack)» — альбом саундтрека к фильму, составленный Стивеном Галлахером.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
OST - The Lord Of The Rings: The War Of The Rohirrim (Stephen Gallagher) (coloured) (0810155840778) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 9420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре OST - The Lord Of The Rings: The War Of The Rohirrim (Stephen Gallagher) (coloured) (0810155840778) виниловая пластинка