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OST - Back To Titanic (James Horner) (coloured) (8719262037335) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Back To Titanic (James Horner) (coloured) (8719262037335) виниловая пластинка

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OST - Back To Titanic (James Horner) (coloured) (8719262037335) виниловая пластинка - фото 1
OST - Back To Titanic (James Horner) (coloured) (8719262037335) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Back To Titanic
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Back To Titanic (James Horner) (coloured) (8719262037335) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Back To Titanic (James Horner) (coloured) (8719262037335) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717365
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262037335]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Back To Titanic
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Titanic Suite, An Irish Party In Third Class - Gaelic Storm, Alexander's Ragtime Band - I. Salonisti, The Portrait - James Horner, Jack Dawson's Luck, A Building Panic, Nearer My God To Thee - I. Salonisti, Come Josephine, In My Flying Machine - Maire Brennan, Lament, A Shore Never Reached, My Heart Will Go On (With Dialogue From the Film) - Celine Dion, Nearer My God To Thee - Eileen Ivers, Epilogue - the Deep and Timeless Sea
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
At The Movies – MOVATM100
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Back To Titanic (James Horner) (coloured) (8719262037335) виниловая пластинка

«Back to Titanic» — второй альбом саундтреков к классическому фильму «Титаник». Композитор Джеймс Хорнер создал новую сюиту, сочетающую в себе свет и мрак, чтобы передать «душу» его оригинального саундтрека. Вдохновение, почерпнутое при создании оригинального саундтрека, легло в основу новых композиций, написанных Хорнером для этого альбома. Альбом включает новые сюиты в исполнении Лондонского симфонического оркестра и хористов Королевского колледжа, а также фортепианное соло Джеймса Хорнера «The Portrait». Первым ярким моментом является 19-минутная вступительная сюита «Титаник», которая передает суть фильма. Другая важная сюита — финальная композиция под названием «Эпилог — Глубокое и вечное море». Джеймс Хорнер тонко возвращается к главной теме «Титаника», чтобы отдать дань памяти жертвам катастрофы. Саундтрек к фильму «Назад к Титанику» выпущен ограниченным тиражом в 1500 индивидуально пронумерованных экземпляров на полупрозрачном жёлтом виниле. В комплект входят подарочный конверт с льняной ламинацией и четырёхстраничный буклет с заметками режиссёра Джеймса Кэмерона.



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Back To Titanic (James Horner) (coloured) (8719262037335) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262037335]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Back To Titanic
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Titanic Suite, An Irish Party In Third Class - Gaelic Storm, Alexander's Ragtime Band - I. Salonisti, The Portrait - James Horner, Jack Dawson's Luck, A Building Panic, Nearer My God To Thee - I. Salonisti, Come Josephine, In My Flying Machine - Maire Brennan, Lament, A Shore Never Reached, My Heart Will Go On (With Dialogue From the Film) - Celine Dion, Nearer My God To Thee - Eileen Ivers, Epilogue - the Deep and Timeless Sea
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
At The Movies – MOVATM100
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«Back to Titanic» — второй альбом саундтреков к классическому фильму «Титаник». Композитор Джеймс Хорнер создал новую сюиту, сочетающую в себе свет и мрак, чтобы передать «душу» его оригинального саундтрека. Вдохновение, почерпнутое при создании оригинального саундтрека, легло в основу новых композиций, написанных Хорнером для этого альбома. Альбом включает новые сюиты в исполнении Лондонского симфонического оркестра и хористов Королевского колледжа, а также фортепианное соло Джеймса Хорнера «The Portrait». Первым ярким моментом является 19-минутная вступительная сюита «Титаник», которая передает суть фильма. Другая важная сюита — финальная композиция под названием «Эпилог — Глубокое и вечное море». Джеймс Хорнер тонко возвращается к главной теме «Титаника», чтобы отдать дань памяти жертвам катастрофы. Саундтрек к фильму «Назад к Титанику» выпущен ограниченным тиражом в 1500 индивидуально пронумерованных экземпляров на полупрозрачном жёлтом виниле. В комплект входят подарочный конверт с льняной ламинацией и четырёхстраничный буклет с заметками режиссёра Джеймса Кэмерона.


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
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