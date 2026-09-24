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Haken - Liveforms: An Evening With Haken (0198028815017) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Haken - Liveforms: An Evening With Haken (0198028815017) виниловая пластинка

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Haken - Liveforms: An Evening With Haken (0198028815017) виниловая пластинка - фото 1
Haken - Liveforms: An Evening With Haken (0198028815017) виниловая пластинка - фото 2
Haken - Liveforms: An Evening With Haken (0198028815017) виниловая пластинка - фото 3
Haken - Liveforms: An Evening With Haken (0198028815017) виниловая пластинка - фото 4
Haken - Liveforms: An Evening With Haken (0198028815017) виниловая пластинка - фото 5
Haken - Liveforms: An Evening With Haken (0198028815017) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Haken
Альбом (сингл)
Liveforms: An Evening With Haken
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Haken - Liveforms: An Evening With Haken (0198028815017) виниловая пластинка - фото 1
  • Haken - Liveforms: An Evening With Haken (0198028815017) виниловая пластинка - фото 2
  • Haken - Liveforms: An Evening With Haken (0198028815017) виниловая пластинка - фото 3
  • Haken - Liveforms: An Evening With Haken (0198028815017) виниловая пластинка - фото 4
  • Haken - Liveforms: An Evening With Haken (0198028815017) виниловая пластинка - фото 5
  • Haken - Liveforms: An Evening With Haken (0198028815017) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717345
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Haken - Liveforms: An Evening With Haken (0198028815017) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198028815017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Haken
Альбом (сингл)
Liveforms: An Evening With Haken
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Last Lullaby, Taurus, Nightingale, The AOf Me, Sempiternal Beings, Beneath The White Rainbow, Island In The Clouds, Lovebite, Elephants Never Forget, Eyes Of Ebony
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Haken - Liveforms: An Evening With Haken (0198028815017) виниловая пластинка

В завершение своего мирового тура прогрессив-метал-группа Haken выступила на легендарном лондонском O2 Forum 21 сентября 2024 года, полностью отыграв свой последний альбом «Fauna» — то, что представлено на «Liveforms: Fauna Live In London». Издание на двойном виниле в гейтфолде Haken — английская прогрессив-метал-группа, образованная в 2007 году мультиинструменталистом Ричардом Хеншоллом гитаристом Мэтью Маршаллом и вокалистом Россом Дженнингсом. После набора других участников три года спустя они в конечном итоге выпустили демо Enter the 5th Dimension в 2008 году, подписав контракт с Sensory Records и выпустив свой первый альбом Aquarius в 2010 году. По состоянию на 2025 год группа выпустила семь студийных альбомов, два EP и два концертных альбома.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Haken - Liveforms: An Evening With Haken (0198028815017) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Inside Out Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0198028815017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Haken
Альбом (сингл)
Liveforms: An Evening With Haken
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Last Lullaby, Taurus, Nightingale, The AOf Me, Sempiternal Beings, Beneath The White Rainbow, Island In The Clouds, Lovebite, Elephants Never Forget, Eyes Of Ebony
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
В завершение своего мирового тура прогрессив-метал-группа Haken выступила на легендарном лондонском O2 Forum 21 сентября 2024 года, полностью отыграв свой последний альбом «Fauna» — то, что представлено на «Liveforms: Fauna Live In London». Издание на двойном виниле в гейтфолде Haken — английская прогрессив-метал-группа, образованная в 2007 году мультиинструменталистом Ричардом Хеншоллом гитаристом Мэтью Маршаллом и вокалистом Россом Дженнингсом. После набора других участников три года спустя они в конечном итоге выпустили демо Enter the 5th Dimension в 2008 году, подписав контракт с Sensory Records и выпустив свой первый альбом Aquarius в 2010 году. По состоянию на 2025 год группа выпустила семь студийных альбомов, два EP и два концертных альбома.


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


Haken - Liveforms: An Evening With Haken (0198028815017) виниловая пластинка - купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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