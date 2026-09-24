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Выпущенный к сорокалетнему юбилею немецкой компании Clearaudio двойной диск 40 Years Excellence Edition содержит подборку разнообразных музыкальных композиций, призванных максимально выявить возможности звуковоспроизведения фирменных проигрывателей. Для записи винила применялась технология Direct Metal Mastercut, при которой на металлический мастер-диск производится прямая запись аналогового сигнала. В качестве носителя звука используется 180-граммовый чистый винил (Virgin Vinyl).

Выпущенный к сорокалетнему юбилею немецкой компании Clearaudio двойной диск 40 Years Excellence Edition содержит подборку разнообразных музыкальных композиций, призванных максимально выявить возможности звуковоспроизведения фирменных проигрывателей. Для записи винила применялась технология Direct Metal Mastercut, при которой на металлический мастер-диск производится прямая запись аналогового сигнала. В качестве носителя звука используется 180-граммовый чистый винил (Virgin Vinyl).

Various Artists - Clearaudio: 40 Years Excellence Edition (Audiophile Edition) (0707787780513) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.