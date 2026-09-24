Various Artists - Clearaudio: 40 Years Excellence Edition (Audiophile Edition) (0707787780513) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Clearaudio: 40 Years Excellence Edition
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717343
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Характеристики
Бренд
in-akustik
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
In-akustik
Barcode
[0707787780513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Clearaudio: 40 Years Excellence Edition
Жанр
Jazz
Трек-лист
Charly Antolini- Jammin', Cameron Carpenter- Toccata and Fugue in D minor, BWV 565, Yelena Eckemoff- Mommy's Shawl, Brenda Navarrete- Mulata Linda, Reg Meuross- England Green & England Grey, Wolfgang Bernreuther's New Experience*- Stormy Weather, Philip Catherine- Transparence, Thomas Siffling- Just A Little Song From St. Lucia, Hanne Boel- Broken Angel, Friedemann- Wing Your Way, Butterfly, VII. Prestissimo, Charlie McGettigan- Feet Of A Dancer, O Fortuna, Sam Yahel, Ari Hoenig, Mike Moreno, Se
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Clearaudio: 40 Years Excellence Edition (Audiophile Edition) (0707787780513) виниловая пластинка
Выпущенный к сорокалетнему юбилею немецкой компании Clearaudio двойной диск 40 Years Excellence Edition содержит подборку разнообразных музыкальных композиций, призванных максимально выявить возможности звуковоспроизведения фирменных проигрывателей. Для записи винила применялась технология Direct Metal Mastercut, при которой на металлический мастер-диск производится прямая запись аналогового сигнала. В качестве носителя звука используется 180-граммовый чистый винил (Virgin Vinyl).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
in-akustik
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
In-akustik
Barcode
[0707787780513]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Clearaudio: 40 Years Excellence Edition
Жанр
Jazz
Трек-лист
Charly Antolini- Jammin', Cameron Carpenter- Toccata and Fugue in D minor, BWV 565, Yelena Eckemoff- Mommy's Shawl, Brenda Navarrete- Mulata Linda, Reg Meuross- England Green & England Grey, Wolfgang Bernreuther's New Experience*- Stormy Weather, Philip Catherine- Transparence, Thomas Siffling- Just A Little Song From St. Lucia, Hanne Boel- Broken Angel, Friedemann- Wing Your Way, Butterfly, VII. Prestissimo, Charlie McGettigan- Feet Of A Dancer, O Fortuna, Sam Yahel, Ari Hoenig, Mike Moreno, Se
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Выпущенный к сорокалетнему юбилею немецкой компании Clearaudio двойной диск 40 Years Excellence Edition содержит подборку разнообразных музыкальных композиций, призванных максимально выявить возможности звуковоспроизведения фирменных проигрывателей. Для записи винила применялась технология Direct Metal Mastercut, при которой на металлический мастер-диск производится прямая запись аналогового сигнала. В качестве носителя звука используется 180-граммовый чистый винил (Virgin Vinyl).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - Clearaudio: 40 Years Excellence Edition (Audiophile Edition) (0707787780513) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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