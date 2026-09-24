Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (coloured) (0198029057515) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
OUT OF THE BLUE
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб.
В наличии
Код товара: 717336
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 710 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
EPIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epic
Barcode
[0198029057515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
OUT OF THE BLUE
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Turn To Stone, It's Over, Sweet Talkin' Woman, Across The Border, Night In The City, Starlight, Jungle, Believe Me Now, Steppin' Out, Standin' In The Rain, Big Wheels, Summer And Lightning, Blue Sky, Sweet is The Night, The Whale, Birmingham Blues, Wild West Hero
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
1921 Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (coloured) (0198029057515) виниловая пластинка
Лимитированный тираж жёлто-красного винила в разворотном конверте. Альбом Out of the Blue, написанный и спродюсированный Джеффом Линном, стал самым продаваемым альбомом ELO, получившим платиновый статус в США и Великобритании. В альбом вошли такие мировые хиты, как «Mr. Blue Sky», «Turn To Stone» и «Sweet Talkin Woman».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитJean-Michel Jarre - Electronica 1: The Time Machine (08884301898...
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитOST, Blade Runner 2049 (0190758036410) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитSepultura - Beneath The Remains (remastered) (Deluxe Edition) (0...
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в Сплит0196588089817, Mayhem, Daemonic Rites: Live виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 460 руб.1365 руб. в СплитRush - Rush (0199957091060) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитFaith No More - Angel Dust (0825646094608) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 470 руб. 6 188 руб.1368 руб. в Сплит2Pac - Me Against The World (0602508448898) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитAndrea Bocelli - My Christmas (0602547193636) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитThe Chemical Brothers - Brotherhood (5099923481817) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитHerbie Hancock - The Prisoner (Analogue, Tone Poet) (06025084706...
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитImagine Dragons - Origins (0602577167959) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитLee Konitz & Charlie Haden - Alone Together (0602508229015) вини...
Бренд
EPIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epic
Barcode
[0198029057515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Electric Light Orchestra
Альбом (сингл)
OUT OF THE BLUE
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Turn To Stone, It's Over, Sweet Talkin' Woman, Across The Border, Night In The City, Starlight, Jungle, Believe Me Now, Steppin' Out, Standin' In The Rain, Big Wheels, Summer And Lightning, Blue Sky, Sweet is The Night, The Whale, Birmingham Blues, Wild West Hero
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный, желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
1921 Series
Страна производитель
США
Лимитированный тираж жёлто-красного винила в разворотном конверте. Альбом Out of the Blue, написанный и спродюсированный Джеффом Линном, стал самым продаваемым альбомом ELO, получившим платиновый статус в США и Великобритании. В альбом вошли такие мировые хиты, как «Mr. Blue Sky», «Turn To Stone» и «Sweet Talkin Woman».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (coloured) (0198029057515) виниловая пластинка - купить по цене 5710 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Electric Light Orchestra - Out Of The Blue (coloured) (0198029057515) виниловая пластинка