Big Big Train - Ingenious Devices (coloured) (7426822211166) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Big Big Train - Ingenious Devices (coloured) (7426822211166) виниловая пластинка
Новый релиз от четырехкратных победителей премии Progressive Music Awards выйдет на CD, а также на лимитированном двойном LP весом 180 г и лимитированном двойном LP весом 180 г Sky Blue на лейбле English Electric Recordings. Британская группа Big Big Train, основанная в Борнмуте в 1990 году, добилась международной известности в жанре прогрессивного рока, заняв первое место в британских рок-чартах и ??45-е место в британском альбомном чарте 2017 года «Grimspund». Переработанные версии классических хитов Big Big Train «East Coast Racer», «Brookland» и «Voyager», а также новая, ранее не издававшаяся оркестровая композиция «The Book of Ingenious Devices», объединяющая «East Coast Racer» и «Brookland», были записаны с 17 струнными музыкантами в студии Abbey Road. Британские прогрессивные рокеры также представят концертную версию «Atlantic Cable» в исполнении Альберто Бравина во время выступления в Эйлсбери в сентябре 2022 года. Наряду с вокалом покойного Дэвида Лонгдона, составленным из записей оригинального альбома, «East Coast Racer» представляет собой совершенно новую студийную версию состава группы 2019 года. «Brooklands» включает в себя новые записи ударных и баса, а «Voyager» дополнен гитарой и скрипкой. Чтобы придать проекту чёткое ощущение концептуальной преемственности, все треки тематически посвящены тому, как человечество использовало свою изобретательность для расширения своего влияния посредством развития и применения технологий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Теги товара: Progressive Rock
Отзывы о товаре Big Big Train - Ingenious Devices (coloured) (7426822211166) виниловая пластинка