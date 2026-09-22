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Характеристики
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
257
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Диаметр воздуховода
150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717317
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Описание товара Встраиваемая вытяжка ELICA LANE SENSOR @ BLMAT/A/72-PRF0188480A (71 см)
Кухонная вытяжка ELICA в стильном черном цвете гармонично впишется в современный интерьер. Встраиваемая конструкция и компактное исполнение позволяют сэкономить место и поддерживать порядок на кухне. Высокая производительность — 650 м?/ч — справится даже с интенсивной готовкой, быстро устраняя запахи и пар. Три скорости легко регулировать с помощью практичного механического управления.
Низкий уровень шума — всего 49 дБ — обеспечит комфортное общение даже во время работы вытяжки. Режимы отвода и циркуляции дают гибкость установки и эксплуатации устройства. Мощность 257 Вт гарантирует эффективную работу без лишних затрат энергии. Металлический корпус и декоративное стекло подчёркивают надежность и современный стиль вытяжки, а удобная встроенная подсветка освещает рабочую поверхность. Жировой фильтр легко снимается и чистится, поддерживая чистоту и свежесть на кухне. Идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и функциональность.
Кухонная вытяжка ELICA в стильном черном цвете гармонично впишется в современный интерьер. Встраиваемая конструкция и компактное исполнение позволяют сэкономить место и поддерживать порядок на кухне. Высокая производительность — 650 м?/ч — справится даже с интенсивной готовкой, быстро устраняя запахи и пар. Три скорости легко регулировать с помощью практичного механического управления.
Низкий уровень шума — всего 49 дБ — обеспечит комфортное общение даже во время работы вытяжки. Режимы отвода и циркуляции дают гибкость установки и эксплуатации устройства. Мощность 257 Вт гарантирует эффективную работу без лишних затрат энергии. Металлический корпус и декоративное стекло подчёркивают надежность и современный стиль вытяжки, а удобная встроенная подсветка освещает рабочую поверхность. Жировой фильтр легко снимается и чистится, поддерживая чистоту и свежесть на кухне. Идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и функциональность.
Встраиваемая вытяжка ELICA LANE SENSOR @ BLMAT/A/72-PRF0188480A (71 см) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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