Queen - Sun City 1984 Vol.1 (0803341524460) виниловая пластинка
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Описание товара Queen - Sun City 1984 Vol.1 (0803341524460) виниловая пластинка
ДИНАМИЧЕСКОЕ ЮЖАОФРИКАНСКОЕ ШОУ ТУРНЕ "THE WORKS" 1984 ГОДА В феврале 1984 года Queen выпустили свой одиннадцатый студийный альбом «The Works», включавший успешные синглы «Radio Ga Ga», «Hammer to Fall» и «I Want to Break Free». В этом году Queen начали тур «The Works», который стал первым с участием клавишника Спайка Эдни в качестве дополнительного живого музыканта. Тур включал девять полностью распроданных концертов в октябре в Бофутсатване, Южная Африка. Концерт группы в Sun City 19 октября, записанный для телевидения и FM-радио, считается во многих источниках их лучшим выступлением на южноафриканских датах, а возможно, и лучшим концертом всего тура. Теперь его полностью можно прослушать в рамках этого нового двухчастного выпуска, чтобы вновь пережить исключительную музыку и выступление.
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