Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Материал
пластик
Длина провода, м
1
Количество USB выходов
1
Количество USB-C
1
Цвет
черный
Суммарная выходная мощность
25
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717303
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Описание товара Сетевое зарядное устройство Samsung USB Type-C 25Вт EP-T2510XBEGEU c кабелем USB Type-C, черное
Зарядное устройство для телефонов Samsung, выполненное в стильном черном цвете, обеспечивает надежную и быструю зарядку ваших гаджетов. Оно рассчитано на выходной ток силой 3 А и поддерживает напряжение 5 В, что соответствует стандартам безопасной зарядки. Благодаря выходной мощности 25 Вт и функции быстрой зарядки, ваше устройство зарядится в минимальные сроки, экономя ваше время. Зарядное устройство оснащено одним USB выходом и одним USB-C портом, что обеспечивает универсальное подключение различных устройств. Длина провода составляет 1 метр, что обеспечивает удобство использования даже вдали от розетки. Корпус зарядного устройства выполнен из высококачественного пластика, что гарантирует долговечность и надежность. Этот продукт от бренда Samsung станет идеальным выбором для тех, кто ценит качество и эффективность.
Зарядное устройство для телефонов Samsung, выполненное в стильном черном цвете, обеспечивает надежную и быструю зарядку ваших гаджетов. Оно рассчитано на выходной ток силой 3 А и поддерживает напряжение 5 В, что соответствует стандартам безопасной зарядки. Благодаря выходной мощности 25 Вт и функции быстрой зарядки, ваше устройство зарядится в минимальные сроки, экономя ваше время. Зарядное устройство оснащено одним USB выходом и одним USB-C портом, что обеспечивает универсальное подключение различных устройств. Длина провода составляет 1 метр, что обеспечивает удобство использования даже вдали от розетки. Корпус зарядного устройства выполнен из высококачественного пластика, что гарантирует долговечность и надежность. Этот продукт от бренда Samsung станет идеальным выбором для тех, кто ценит качество и эффективность.
Сетевое зарядное устройство Samsung USB Type-C 25Вт EP-T2510XBEGEU c кабелем USB Type-C, черное - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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