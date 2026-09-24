Уцененный товар Солнцезащитные очки VICTORIA BECKHAM VB631S HAVANA BLUE (2479426014418) хорошее состояние , 717192
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%5 290 руб. 11 252 руб.
В наличии
Код товара: 717192
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Загружаем...
5 290 руб. -53%
11 252 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
14 мм
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
21х12х5
Вес, г.
50
Описание товара Уцененный товар Солнцезащитные очки VICTORIA BECKHAM VB631S HAVANA BLUE (2479426014418) хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: очки , коробка Причина уценки: загрезнена коробка
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Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Пол
женский
Размер заушника
140 мм
Размер моста
14 мм
Страна производитель
Италия
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: очки , коробка Причина уценки: загрезнена коробка
Уцененный товар Солнцезащитные очки VICTORIA BECKHAM VB631S HAVANA BLUE (2479426014418) хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5290 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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