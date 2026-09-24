Уцененный товар Наручные часы Festina F16907/3 хорошее состояние , 717186
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наручные часы
Пол
женский
Форма корпуса
круглая
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Цвет корпуса
серебристый
Цвет циферблата
черный
Тип ремешка
браслет
Цвет ремешка
серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%1 240 руб. 3 100 руб.
В наличии
Код товара: 717186
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Загружаем...
1 240 руб. -60%
3 100 руб.
- Гарантия производителя: 2 месяца
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наручные часы
Пол
женский
Форма корпуса
круглая
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Цвет корпуса
серебристый
Механизм
кварц
Подсветка
стрелок
Стекло
минеральное
Водозащита
WR50
Отображение времени
аналоговый
Цвет циферблата
черный
Цифры
арабские
Тип ремешка
браслет
Цвет ремешка
серебристый
Материал ремешка/браслета
нержавеющая сталь
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
100
Описание товара Уцененный товар Наручные часы Festina F16907/3 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, часы, документы Причина уценки: витринный образец, повреждена коробка
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Теги товара: водонепроницаемые
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Бренд
Тип товара
Наручные часы
Пол
женский
Форма корпуса
круглая
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Цвет корпуса
серебристый
Механизм
кварц
Подсветка
стрелок
Стекло
минеральное
Водозащита
WR50
Отображение времени
аналоговый
Цвет циферблата
черный
Развернуть
Цифры
арабские
Тип ремешка
браслет
Цвет ремешка
серебристый
Материал ремешка/браслета
нержавеющая сталь
Страна производитель
Испания
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, часы, документы Причина уценки: витринный образец, повреждена коробка
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Теги товара: водонепроницаемые
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Теги товара: водонепроницаемые
Уцененный товар Наручные часы Festina F16907/3 хорошее состояние - по цене 1240 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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