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Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Mint Green купить с доставкой в Москве
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Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Mint Green

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Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Mint Green - фото 1
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Mint Green - фото 2
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Mint Green - фото 3
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Mint Green - фото 4
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Mint Green - фото 5
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Mint Green - фото 6
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Mint Green - фото 7
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Mint Green - фото 8
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Mint Green - фото 9
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Mint Green - фото 10
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Mint Green - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Xiaomi Redmi Pad 2
Цвет
зеленый
Материал корпуса
металл, пластик
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultra
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Mint Green - фото 1
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Mint Green - фото 2
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Mint Green - фото 3
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Mint Green - фото 4
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Mint Green - фото 5
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Mint Green - фото 6
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Mint Green - фото 7
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Mint Green - фото 8
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Mint Green - фото 9
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Mint Green - фото 10
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Mint Green - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717120
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Характеристики

Бренд
Redmi
Партномер для планшетов
VHU5930RU
Линейка
Xiaomi Redmi Pad 2
Цвет
зеленый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, документация, зарядное устройство, кабель USB-C
Материал корпуса
металл, пластик
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultra
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Слот для сим карт
есть
Емкость аккумулятора
9000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
166 x 255 x 7 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х4
Вес, кг.
1

Описание товара Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Mint Green

Планшет Redmi сочетает в себе стильный дизайн и мощные технические характеристики, предлагая пользователям оптимальное решение для работы и развлечений. Этот планшет оснащен 11-дюймовым экраном с впечатляющим разрешением 2560x1600, что обеспечивает яркое и четкое изображение, идеальное для просмотра видео, чтения и игр. Элегантный зеленый корпус планшета выполнен из качественных материалов - металла и пластика, что обеспечивает не только эстетическую привлекательность, но и долговечность устройства. Работает планшет на базе операционной системы Android, что гарантирует доступ к множеству приложений и сервисов. Сердцем устройства является мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G100 Ultra с частотой 2,2 ГГц, который обеспечивает гладкую и быструю работу, даже с ресурсоемкими приложениями. Благодаря 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, пользователи могут легко хранить большой объем данных и запускать несколько приложений одновременно без снижения производительности. Для увеличения объема хранилища есть возможность установки карты памяти, что позволит еще больше расширить границы использования устройства. Планшет Redmi - это оптимальное сочетание функциональности, производительности и стиля в одном устройстве.

Отзывы о товаре Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 8/256Gb Mint Green




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Характеристики
Бренд
Redmi
Партномер для планшетов
VHU5930RU
Линейка
Xiaomi Redmi Pad 2
Цвет
зеленый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, документация, зарядное устройство, кабель USB-C
Материал корпуса
металл, пластик
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultra
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Слот для сим карт
есть
Емкость аккумулятора
9000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
166 x 255 x 7 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Redmi сочетает в себе стильный дизайн и мощные технические характеристики, предлагая пользователям оптимальное решение для работы и развлечений. Этот планшет оснащен 11-дюймовым экраном с впечатляющим разрешением 2560x1600, что обеспечивает яркое и четкое изображение, идеальное для просмотра видео, чтения и игр. Элегантный зеленый корпус планшета выполнен из качественных материалов - металла и пластика, что обеспечивает не только эстетическую привлекательность, но и долговечность устройства. Работает планшет на базе операционной системы Android, что гарантирует доступ к множеству приложений и сервисов. Сердцем устройства является мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G100 Ultra с частотой 2,2 ГГц, который обеспечивает гладкую и быструю работу, даже с ресурсоемкими приложениями. Благодаря 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, пользователи могут легко хранить большой объем данных и запускать несколько приложений одновременно без снижения производительности. Для увеличения объема хранилища есть возможность установки карты памяти, что позволит еще больше расширить границы использования устройства. Планшет Redmi - это оптимальное сочетание функциональности, производительности и стиля в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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