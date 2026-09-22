Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Lavender Purple
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Характеристики
Описание товара Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Lavender Purple
Планшет Redmi — стильное и мощное устройство, идеально подходящее для мультимедийных развлечений, работы и учебы. Этот планшет, выполненный в элегантном фиолетовом цвете, сочетает в себе прочный корпус из металла и пластика, что обеспечивает ему не только привлекательный внешний вид, но и долговечность. Основой планшета является яркий 11-дюймовый дисплей с впечатляющим разрешением 2560x1600 пикселей, который гарантирует прекрасное качество изображения, будь то при просмотре фильмов, чтении или играх. Операционная система Android обеспечивает удобный и интуитивно понятный интерфейс, а также доступ к множеству приложений в Google Play. Под капотом планшета находится мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G100 Ultra с тактовой частотой 2,2 ГГц, который в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти обеспечивает высокую производительность даже при многозадачности. Для хранения данных предусмотрено 128 ГБ встроенной памяти, которую можно легко расширить благодаря слоту для карты памяти. Планшет Redmi — это идеальный выбор для тех, кто ищет стильное устройство с мощной начинкой и широкими возможностями.
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