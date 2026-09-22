Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Graphite Gray
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Характеристики
Описание товара Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4/128Gb Graphite Gray
**Планшет Redmi Pad 2 4+128Gb серый (VHU5603RU)** Откройте для себя новые горизонты с планшетом Redmi Pad 2! Этот стильный и мощный гаджет станет вашим надёжным спутником в работе, учёбе и развлечениях. **Основные характеристики:** * Процессор от MediaTek — для быстрой и плавной работы. * 90 Гц частота обновления экрана — для максимально комфортного просмотра контента. * IPS-дисплей с разрешением 2560 x 1600 — для ярких и насыщенных цветов. * 128 ГБ встроенной памяти — достаточно места для всех ваших файлов. * 4 ГБ оперативной памяти — для многозадачности без задержек. * Поддержка карт памяти (отдельный слот) — расширяйте память по своему усмотрению. * Аккумулятор на 9000 мАч — долгоиграющая автономность, которая позволит вам не беспокоиться о подзарядке. * Поддержка быстрой зарядки — меньше времени на зарядку, больше времени на использование. * USB Type-C — универсальный и удобный проводной интерфейс. * Одна тыловая камера — для базовых фото и видеозвонков. Моноблочный корпус в сером цвете придаёт устройству элегантный и современный вид. Год релиза — 2025, что гарантирует использование новейших технологий и инноваций. Без модуля сотовой связи Redmi Pad 2 идеально подходит для тех, кто предпочитает использовать планшет в качестве мобильного помощника для работы, учёбы или развлечений через Wi-Fi. Не упустите возможность приобрести стильный и функциональный планшет Redmi Pad 2 по выгодной цене!
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