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Характеристики
Линейка
Xiaomi REDMI Pad 2 Pro
Цвет
серебристый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12.1
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
22 340 руб.
27 090
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717113
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Планшет, адаптер зарядки, кабель USB-C, инструмент для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12.1
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Частота процессора, МГц
2.7
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
12000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
181.65 х 279.8 х 7.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х4
Вес, кг.
1.2
Описание товара Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 6/128Gb Silver
Планшет Redmi - это сочетание современного дизайна и высоких технологий, созданное для ценителей качества и производительности. Его элегантный серебристый корпус из алюминия привлекает внимание и обеспечивает надёжность в повседневном использовании.
С диагональю экрана 12,1 дюймов и высоким разрешением 2560x1600, планшет подарит вам невероятное визуальное удовольствие при просмотре фильмов, играх и чтении. Операционная система Android обеспечивает широкий доступ к приложениям и играм, а процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с частотой 2,7 ГГц и 8 ядрами гарантирует молниеносную обработку данных и бесперебойную работу в многозадачном режиме.
Оперативная память объёмом 8 Гб и встроенная память на 256 Гб позволяют комфортно хранить и запускать множество приложений и файлов, а наличие слота для карты памяти расширяет ваши возможности для хранения данных.
Это устройство станет идеальным помощником как для работы, так и для развлечений, предлагая все необходимые функции для современных пользователей.
Планшет, адаптер зарядки, кабель USB-C, инструмент для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12.1
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Частота процессора, МГц
2.7
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
12000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
181.65 х 279.8 х 7.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Redmi - это сочетание современного дизайна и высоких технологий, созданное для ценителей качества и производительности. Его элегантный серебристый корпус из алюминия привлекает внимание и обеспечивает надёжность в повседневном использовании.
С диагональю экрана 12,1 дюймов и высоким разрешением 2560x1600, планшет подарит вам невероятное визуальное удовольствие при просмотре фильмов, играх и чтении. Операционная система Android обеспечивает широкий доступ к приложениям и играм, а процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с частотой 2,7 ГГц и 8 ядрами гарантирует молниеносную обработку данных и бесперебойную работу в многозадачном режиме.
Оперативная память объёмом 8 Гб и встроенная память на 256 Гб позволяют комфортно хранить и запускать множество приложений и файлов, а наличие слота для карты памяти расширяет ваши возможности для хранения данных.
Это устройство станет идеальным помощником как для работы, так и для развлечений, предлагая все необходимые функции для современных пользователей.
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 6/128Gb Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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