Top.Mail.Ru
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 6/128Gb Lavender Purple купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 6/128Gb Lavender Purple

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 6/128Gb Lavender Purple - фото 1
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 6/128Gb Lavender Purple - фото 2
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 6/128Gb Lavender Purple - фото 3
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 6/128Gb Lavender Purple - фото 4
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 6/128Gb Lavender Purple - фото 5
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 6/128Gb Lavender Purple - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Xiaomi REDMI Pad 2 Pro
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12.1
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 6/128Gb Lavender Purple - фото 1
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 6/128Gb Lavender Purple - фото 2
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 6/128Gb Lavender Purple - фото 3
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 6/128Gb Lavender Purple - фото 4
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 6/128Gb Lavender Purple - фото 5
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 6/128Gb Lavender Purple - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
17 640 руб.  27 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717112
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Redmi
Партномер для планшетов
VHU6230RU
Линейка
Xiaomi REDMI Pad 2 Pro
Цвет
фиолетовый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, адаптер зарядки, кабель USB-C, инструмент для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12.1
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Частота процессора, МГц
2.7
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
12000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
181.65 х 279.8 х 7.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х4
Вес, кг.
1

Описание товара Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 6/128Gb Lavender Purple

Планшет Redmi — это мощное и стильное устройство, идеально подходящее для любых задач, будь то работа, обучение или развлечение. Оснащенный 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой 2,7 ГГц, этот планшет обеспечивает высокую производительность и быструю отзывчивость при выполнении любых приложений и задач. С 12,1-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600, вы получите потрясающее качество изображения, идеальное для просмотра фильмов, работы с документами или игр. Благодаря встроенной памяти объемом 128 Гб у вас будет достаточно места для хранения всех ваших данных, приложений и мультимедиа файлов. Емкость аккумулятора в 12000 мА·ч гарантирует длительное время работы без подзарядки, что делает этот планшет идеальным выбором для путешествий и длительных рабочих сессий. Поддержка Bluetooth 5.4 обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное соединение с другими устройствами. Корпус планшета выполнен из алюминия, что придаёт ему дополнительную прочность и изящный внешний вид, дополненный стильным фиолетовым цветом. Работающий на операционной системе Android, планшет предоставляет доступ к широкому спектру приложений и функций, что делает его универсальным инструментом для любой задачи.



Теги товара: для студента, На Android, 128 Гб

Отзывы о товаре Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 6/128Gb Lavender Purple




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Redmi
Партномер для планшетов
VHU6230RU
Линейка
Xiaomi REDMI Pad 2 Pro
Цвет
фиолетовый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, адаптер зарядки, кабель USB-C, инструмент для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12.1
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.7
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
12000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
181.65 х 279.8 х 7.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Redmi — это мощное и стильное устройство, идеально подходящее для любых задач, будь то работа, обучение или развлечение. Оснащенный 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой 2,7 ГГц, этот планшет обеспечивает высокую производительность и быструю отзывчивость при выполнении любых приложений и задач. С 12,1-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600, вы получите потрясающее качество изображения, идеальное для просмотра фильмов, работы с документами или игр. Благодаря встроенной памяти объемом 128 Гб у вас будет достаточно места для хранения всех ваших данных, приложений и мультимедиа файлов. Емкость аккумулятора в 12000 мА·ч гарантирует длительное время работы без подзарядки, что делает этот планшет идеальным выбором для путешествий и длительных рабочих сессий. Поддержка Bluetooth 5.4 обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное соединение с другими устройствами. Корпус планшета выполнен из алюминия, что придаёт ему дополнительную прочность и изящный внешний вид, дополненный стильным фиолетовым цветом. Работающий на операционной системе Android, планшет предоставляет доступ к широкому спектру приложений и функций, что делает его универсальным инструментом для любой задачи.


Теги товара: для студента, На Android, 128 Гб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 6/128Gb Lavender Purple - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...