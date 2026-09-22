Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 6/128Gb Lavender Purple
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 6/128Gb Lavender Purple
Планшет Redmi — это мощное и стильное устройство, идеально подходящее для любых задач, будь то работа, обучение или развлечение. Оснащенный 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой 2,7 ГГц, этот планшет обеспечивает высокую производительность и быструю отзывчивость при выполнении любых приложений и задач. С 12,1-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600, вы получите потрясающее качество изображения, идеальное для просмотра фильмов, работы с документами или игр. Благодаря встроенной памяти объемом 128 Гб у вас будет достаточно места для хранения всех ваших данных, приложений и мультимедиа файлов. Емкость аккумулятора в 12000 мА·ч гарантирует длительное время работы без подзарядки, что делает этот планшет идеальным выбором для путешествий и длительных рабочих сессий. Поддержка Bluetooth 5.4 обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное соединение с другими устройствами. Корпус планшета выполнен из алюминия, что придаёт ему дополнительную прочность и изящный внешний вид, дополненный стильным фиолетовым цветом. Работающий на операционной системе Android, планшет предоставляет доступ к широкому спектру приложений и функций, что делает его универсальным инструментом для любой задачи.
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Теги товара: для студента, На Android, 128 Гб
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Теги товара: для студента, На Android, 128 Гб
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