Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Silver
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Характеристики
Описание товара Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Silver
Планшет Redmi — идеальное сочетание производительности и стилевого дизайна. Этот мощный девайс снабжен впечатляющей встроенной памятью объемом 128 Гб, что позволяет хранить все необходимые данные и файлы без необходимости частого удаления контента. С диагональю экрана 12,1 дюйма и разрешением 2560x1600, устройства обеспечивают четкость и насыщенность изображения, идеально подходя для просмотра мультимедиа и работы с документами. Сердцем планшета является процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с частотой 2,7 ГГц, который обеспечивает высокую производительность и плавную многозадачность. Одной из ключевых особенностей является емкий аккумулятор на 12000 мА·ч, который гарантирует длительное время автономной работы без необходимости частой подзарядки. Планшет работает на операционной системе Android и поддерживает современные стандарты сотовой связи 5G, что обеспечивает сверхбыстрый интернет и бесперебойное подключение. Наличие слота для карты памяти позволяет расширить внутреннюю память, а разнообразные системы навигации, включая GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou, обеспечивают точное местоположение в любой точке мира. Планшет Redmi также оснащен Bluetooth 5.4 для быстрого и надежного беспроводного подключения к другим устройствам. Выполненный в стильном серебристом цвете, этот планшет станет вашим незаменимым помощником в повседневных делах, будь то работа, учеба или развлечения.
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Теги товара: для студента, На Android, для школы и школьника, 128 Гб
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