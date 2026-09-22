Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Graphite Gray
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Характеристики
Описание товара Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Graphite Gray
Планшет Redmi — это стильное и высокопроизводительное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Изготовленный в Китае, этот планшет сочетает в себе современный дизайн и передовые технологии. Его элегантный серый корпус выполнен из алюминия, что придаёт ему прочность и изысканный внешний вид. Устройство оснащено 12,1-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600 пикселей, обеспечивающим яркое и четкое изображение. Планшет работает на операционной системе Android, что гарантирует пользователю доступ к широкому спектру приложений и сервисов. В основе планшета лежит мощный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой 2,7 ГГц и восемью ядрами, что обеспечивает плавную и быструю работу устройства даже при выполнении ресурсоёмких задач. С 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти пользователи могут хранить все необходимые файлы, приложения и мультимедийные материалы. Дополнительно доступен слот для карты памяти, что позволяет расширить объём хранилища при необходимости. Планшет Redmi — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и современные технологии.
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Теги товара: для студента, На Android, для школы и школьника, 128 Гб
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