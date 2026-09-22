Top.Mail.Ru
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Graphite Gray купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Graphite Gray

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Graphite Gray - фото 1
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Graphite Gray - фото 2
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Graphite Gray - фото 3
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Graphite Gray - фото 4
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Graphite Gray - фото 5
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Graphite Gray - фото 6
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Graphite Gray - фото 7
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Graphite Gray - фото 8
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Graphite Gray - фото 9
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Graphite Gray - фото 10
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Graphite Gray - фото 11
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Graphite Gray - фото 12
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Graphite Gray - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Xiaomi REDMI Pad 2 Pro
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12.1
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Graphite Gray - фото 1
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Graphite Gray - фото 2
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Graphite Gray - фото 3
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Graphite Gray - фото 4
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Graphite Gray - фото 5
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Graphite Gray - фото 6
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Graphite Gray - фото 7
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Graphite Gray - фото 8
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Graphite Gray - фото 9
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Graphite Gray - фото 10
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Graphite Gray - фото 11
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Graphite Gray - фото 12
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Graphite Gray - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
23 320 руб.  33 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717108
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Redmi
Партномер для планшетов
VHU6164RU
Линейка
Xiaomi REDMI Pad 2 Pro
Цвет
серый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, адаптер зарядки, кабель USB-C, инструмент для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12.1
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Частота процессора, МГц
2.7
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
12000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
181.65 х 279.8 х 7.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х4
Вес, кг.
1

Описание товара Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Graphite Gray

Планшет Redmi — это стильное и высокопроизводительное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Изготовленный в Китае, этот планшет сочетает в себе современный дизайн и передовые технологии. Его элегантный серый корпус выполнен из алюминия, что придаёт ему прочность и изысканный внешний вид. Устройство оснащено 12,1-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600 пикселей, обеспечивающим яркое и четкое изображение. Планшет работает на операционной системе Android, что гарантирует пользователю доступ к широкому спектру приложений и сервисов. В основе планшета лежит мощный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой 2,7 ГГц и восемью ядрами, что обеспечивает плавную и быструю работу устройства даже при выполнении ресурсоёмких задач. С 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти пользователи могут хранить все необходимые файлы, приложения и мультимедийные материалы. Дополнительно доступен слот для карты памяти, что позволяет расширить объём хранилища при необходимости. Планшет Redmi — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и современные технологии.

Отзывы о товаре Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Graphite Gray




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Redmi
Партномер для планшетов
VHU6164RU
Линейка
Xiaomi REDMI Pad 2 Pro
Цвет
серый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, адаптер зарядки, кабель USB-C, инструмент для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12.1
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Частота процессора, МГц
2.7
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
8
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
12000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
181.65 х 279.8 х 7.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Redmi — это стильное и высокопроизводительное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Изготовленный в Китае, этот планшет сочетает в себе современный дизайн и передовые технологии. Его элегантный серый корпус выполнен из алюминия, что придаёт ему прочность и изысканный внешний вид. Устройство оснащено 12,1-дюймовым экраном с разрешением 2560x1600 пикселей, обеспечивающим яркое и четкое изображение. Планшет работает на операционной системе Android, что гарантирует пользователю доступ к широкому спектру приложений и сервисов. В основе планшета лежит мощный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой 2,7 ГГц и восемью ядрами, что обеспечивает плавную и быструю работу устройства даже при выполнении ресурсоёмких задач. С 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти пользователи могут хранить все необходимые файлы, приложения и мультимедийные материалы. Дополнительно доступен слот для карты памяти, что позволяет расширить объём хранилища при необходимости. Планшет Redmi — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество, надежность и современные технологии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 Pro 5G 6/128Gb Graphite Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...