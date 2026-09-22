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Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4G 8/256Gb Mint Green купить с доставкой в Москве
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Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4G 8/256Gb Mint Green

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Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4G 8/256Gb Mint Green - фото 1
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4G 8/256Gb Mint Green - фото 2
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4G 8/256Gb Mint Green - фото 3
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4G 8/256Gb Mint Green - фото 4
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4G 8/256Gb Mint Green - фото 5
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4G 8/256Gb Mint Green - фото 6
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4G 8/256Gb Mint Green - фото 7
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4G 8/256Gb Mint Green - фото 8
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4G 8/256Gb Mint Green - фото 9
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4G 8/256Gb Mint Green - фото 10
Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4G 8/256Gb Mint Green - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Xiaomi Redmi Pad 2
Цвет
зеленый
Материал корпуса
металл, пластик
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultra
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4G 8/256Gb Mint Green - фото 1
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4G 8/256Gb Mint Green - фото 2
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4G 8/256Gb Mint Green - фото 3
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4G 8/256Gb Mint Green - фото 4
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4G 8/256Gb Mint Green - фото 5
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4G 8/256Gb Mint Green - фото 6
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4G 8/256Gb Mint Green - фото 7
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4G 8/256Gb Mint Green - фото 8
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4G 8/256Gb Mint Green - фото 9
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4G 8/256Gb Mint Green - фото 10
  • Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4G 8/256Gb Mint Green - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717107
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Характеристики

Бренд
Redmi
Партномер для планшетов
VHU5898RU
Линейка
Xiaomi Redmi Pad 2
Цвет
зеленый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, документация, зарядное устройство, кабель USB-C
Материал корпуса
металл, пластик
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultra
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
4G
Слот для сим карт
есть
Емкость аккумулятора
9000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
166 x 255 x 7 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х5
Вес, г.
801

Описание товара Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4G 8/256Gb Mint Green

Планшет Redmi представляет собой стильное сочетание современных технологий и изысканного дизайна. Выполненный в элегантном зелёном цвете, корпус устройства изготовлен из прочных материалов — металла и пластика, что обеспечивает долговечность и приятные тактильные ощущения. Диагональ экрана составляет впечатляющие 11 дюймов, а разрешение 2560x1600 пикселей гарантирует яркое и чёткое изображение. Это делает планшет идеальным для просмотра фильмов, работы с документами и интернет-сёрфинга. Работает устройство на базе операционной системы Android, благодаря которой вы получаете доступ к тысячам приложений. В его сердце — мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G100 Ultra с тактовой частотой 2,2 ГГц, что обеспечивает быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений и игр. Объем оперативной памяти составляет 8 Гб, что позволяет работать с несколькими задачами одновременно без малейших задержек. Встроенная память на 256 Гб позволяет хранить множество файлов, фотографий и видеозаписей, а благодаря слоту для карты памяти вы можете легко увеличить объём доступного пространства. Этот планшет Redmi — отличный выбор для тех, кто ценит сочетание высокой производительности и стильного дизайна.

Отзывы о товаре Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4G 8/256Gb Mint Green




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Характеристики
Бренд
Redmi
Партномер для планшетов
VHU5898RU
Линейка
Xiaomi Redmi Pad 2
Цвет
зеленый
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, документация, зарядное устройство, кабель USB-C
Материал корпуса
металл, пластик
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultra
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
4G
Слот для сим карт
есть
Емкость аккумулятора
9000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
166 x 255 x 7 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Redmi представляет собой стильное сочетание современных технологий и изысканного дизайна. Выполненный в элегантном зелёном цвете, корпус устройства изготовлен из прочных материалов — металла и пластика, что обеспечивает долговечность и приятные тактильные ощущения. Диагональ экрана составляет впечатляющие 11 дюймов, а разрешение 2560x1600 пикселей гарантирует яркое и чёткое изображение. Это делает планшет идеальным для просмотра фильмов, работы с документами и интернет-сёрфинга. Работает устройство на базе операционной системы Android, благодаря которой вы получаете доступ к тысячам приложений. В его сердце — мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio G100 Ultra с тактовой частотой 2,2 ГГц, что обеспечивает быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений и игр. Объем оперативной памяти составляет 8 Гб, что позволяет работать с несколькими задачами одновременно без малейших задержек. Встроенная память на 256 Гб позволяет хранить множество файлов, фотографий и видеозаписей, а благодаря слоту для карты памяти вы можете легко увеличить объём доступного пространства. Этот планшет Redmi — отличный выбор для тех, кто ценит сочетание высокой производительности и стильного дизайна.
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Доставка
Отзывы


Планшет Xiaomi REDMI Pad 2 4G 8/256Gb Mint Green - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 16160 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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