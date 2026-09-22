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Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой водыAM.PM Func F8F07812, сатин/черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой водыAM.PM Func F8F07812, сатин/черный

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Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой водыAM.PM Func F8F07812, сатин/черный - фото 1
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой водыAM.PM Func F8F07812, сатин/черный - фото 2
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой водыAM.PM Func F8F07812, сатин/черный - фото 3
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой водыAM.PM Func F8F07812, сатин/черный - фото 4
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой водыAM.PM Func F8F07812, сатин/черный - фото 5
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой водыAM.PM Func F8F07812, сатин/черный - фото 6
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой водыAM.PM Func F8F07812, сатин/черный - фото 7
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой водыAM.PM Func F8F07812, сатин/черный - фото 8
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой водыAM.PM Func F8F07812, сатин/черный - фото 9
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой водыAM.PM Func F8F07812, сатин/черный - фото 10
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой водыAM.PM Func F8F07812, сатин/черный - фото 11
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой водыAM.PM Func F8F07812, сатин/черный - фото 12
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой водыAM.PM Func F8F07812, сатин/черный - фото 13
Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой водыAM.PM Func F8F07812, сатин/черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный, настенный
Цвет
черный, сатин
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Высота излива
232
Длина излива
195
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой водыAM.PM Func F8F07812, сатин/черный - фото 1
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой водыAM.PM Func F8F07812, сатин/черный - фото 2
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой водыAM.PM Func F8F07812, сатин/черный - фото 3
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой водыAM.PM Func F8F07812, сатин/черный - фото 4
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой водыAM.PM Func F8F07812, сатин/черный - фото 5
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой водыAM.PM Func F8F07812, сатин/черный - фото 6
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой водыAM.PM Func F8F07812, сатин/черный - фото 7
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой водыAM.PM Func F8F07812, сатин/черный - фото 8
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой водыAM.PM Func F8F07812, сатин/черный - фото 9
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой водыAM.PM Func F8F07812, сатин/черный - фото 10
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой водыAM.PM Func F8F07812, сатин/черный - фото 11
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой водыAM.PM Func F8F07812, сатин/черный - фото 12
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой водыAM.PM Func F8F07812, сатин/черный - фото 13
  • Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой водыAM.PM Func F8F07812, сатин/черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
19 690 руб.  21 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717106
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный, настенный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект крепежа, инструкция, упаковка
Цвет
черный, сатин
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
232
Длина излива
195
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
48х27х6
Вес, г.
750

Описание товара Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой водыAM.PM Func F8F07812, сатин/черный

Встречайте долгожданное пополнение нашумевшей коллекции Func — кухонные смесители с оригинальными «фишками», характерными для всей коллекции. Дизайн, характерный только для премиум-сегмента, благодаря собственным дизайнерам бренда теперь представлен и в более доступной ценовой категории. Смеситель оснащён встроенным каналом для подачи питьевой воды. Чтобы получить питьевую воду, воспользуйтесь ручкой, расположенной с левой стороны корпуса; для обычной воды управляйте смесителем привычным образом. Гибкий излив смесителя позволяет справляться с любыми задачами и превращает его в по-настоящему профессиональный инструмент на вашей кухне. Функция EcoStart — стильное и экологичное решение для вашего дома. При включении смесителя в центральном положении автоматически потечёт холодная вода. Для подачи горячей воды ручку нужно повернуть влево; поворот вправо заблокирован. Оптимизация диапазона движения ручки смесителя позволяет сократить нерациональный расход воды до 40% в месяц. Дополнительным преимуществом функции EcoStart является возможность установить смеситель вплотную к стене, что особенно важно в условии небольших кухонных пространств. Уникальная ручка в форме тонкого стика позволяет с легкостью управлять смесителем, превращая повседневные задачи в настоящее удовольствие. Эксклюзивное покрытие Everlast вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и долговечность покрытия достигаются по стандарту Chrome Plating Standard NSS 80H.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой водыAM.PM Func F8F07812, сатин/черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный, настенный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект крепежа, инструкция, упаковка
Цвет
черный, сатин
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
232
Длина излива
195
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Германия
Описание
Встречайте долгожданное пополнение нашумевшей коллекции Func — кухонные смесители с оригинальными «фишками», характерными для всей коллекции. Дизайн, характерный только для премиум-сегмента, благодаря собственным дизайнерам бренда теперь представлен и в более доступной ценовой категории. Смеситель оснащён встроенным каналом для подачи питьевой воды. Чтобы получить питьевую воду, воспользуйтесь ручкой, расположенной с левой стороны корпуса; для обычной воды управляйте смесителем привычным образом. Гибкий излив смесителя позволяет справляться с любыми задачами и превращает его в по-настоящему профессиональный инструмент на вашей кухне. Функция EcoStart — стильное и экологичное решение для вашего дома. При включении смесителя в центральном положении автоматически потечёт холодная вода. Для подачи горячей воды ручку нужно повернуть влево; поворот вправо заблокирован. Оптимизация диапазона движения ручки смесителя позволяет сократить нерациональный расход воды до 40% в месяц. Дополнительным преимуществом функции EcoStart является возможность установить смеситель вплотную к стене, что особенно важно в условии небольших кухонных пространств. Уникальная ручка в форме тонкого стика позволяет с легкостью управлять смесителем, превращая повседневные задачи в настоящее удовольствие. Эксклюзивное покрытие Everlast вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и долговечность покрытия достигаются по стандарту Chrome Plating Standard NSS 80H.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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Отзывы


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