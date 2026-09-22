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Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07022, черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07022, черный

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Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07022, черный - фото 1
Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07022, черный - фото 2
Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07022, черный - фото 3
Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07022, черный - фото 4
Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07022, черный - фото 5
Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07022, черный - фото 6
Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07022, черный - фото 7
Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07022, черный - фото 8
Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07022, черный - фото 9
Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07022, черный - фото 10
Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07022, черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Высота излива
250
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07022, черный - фото 1
  • Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07022, черный - фото 2
  • Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07022, черный - фото 3
  • Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07022, черный - фото 4
  • Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07022, черный - фото 5
  • Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07022, черный - фото 6
  • Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07022, черный - фото 7
  • Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07022, черный - фото 8
  • Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07022, черный - фото 9
  • Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07022, черный - фото 10
  • Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07022, черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб. 
Начислим 660 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717098
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07022, черный
10 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, комплект крепежа, гибкая подводка, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
250
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
48х27х6
Вес, кг.
1.37

Описание товара Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07022, черный

Встречайте долгожданное пополнение нашумевшей коллекции Func — кухонные смесители с оригинальными «фишками», характерными для всей коллекции. Дизайн, характерный только для премиум-сегмента, благодаря собственным дизайнерам бренда теперь представлен и в более доступной ценовой категории. Функция EcoStart — стильное и экологичное решение для вашего дома. При включении смесителя в центральном положении автоматически потечёт холодная вода. Для подачи горячей воды ручку нужно повернуть влево; поворот вправо заблокирован. Оптимизация диапазона движения ручки смесителя позволяет сократить нерациональный расход воды до 40% в месяц. Дополнительным преимуществом функции EcoStart является возможность установить смеситель вплотную к стене, что особенно важно в условии небольших кухонных пространств. Уникальная ручка в форме тонкого стика позволяет с легкостью управлять смесителем, превращая повседневные задачи в настоящее удовольствие. Эксклюзивное покрытие Everlast вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и долговечность покрытия достигаются по стандарту Chrome Plating Standard NSS 80H.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07022, черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, комплект крепежа, гибкая подводка, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
250
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Германия
Описание
Встречайте долгожданное пополнение нашумевшей коллекции Func — кухонные смесители с оригинальными «фишками», характерными для всей коллекции. Дизайн, характерный только для премиум-сегмента, благодаря собственным дизайнерам бренда теперь представлен и в более доступной ценовой категории. Функция EcoStart — стильное и экологичное решение для вашего дома. При включении смесителя в центральном положении автоматически потечёт холодная вода. Для подачи горячей воды ручку нужно повернуть влево; поворот вправо заблокирован. Оптимизация диапазона движения ручки смесителя позволяет сократить нерациональный расход воды до 40% в месяц. Дополнительным преимуществом функции EcoStart является возможность установить смеситель вплотную к стене, что особенно важно в условии небольших кухонных пространств. Уникальная ручка в форме тонкого стика позволяет с легкостью управлять смесителем, превращая повседневные задачи в настоящее удовольствие. Эксклюзивное покрытие Everlast вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и долговечность покрытия достигаются по стандарту Chrome Plating Standard NSS 80H.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни с С-изливом AM.PM Func F8F07022, черный - данный товар вы можете купить по цене 10990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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