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Various Artists - Tropicale – When La Dolce Vita Discovered Exotica, Calypso, Mambo, Samba And Other Tropical Rhythms (1959-1969) (coloured) (8024709298829) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Tropicale – When La Dolce Vita Discovered Exotica, Calypso, Mambo, Samba And Other Tropical Rhythms (1959-1969) (coloured) (8024709298829) виниловая пластинка

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Various Artists - Tropicale – When La Dolce Vita Discovered Exotica, Calypso, Mambo, Samba And Other Tropical Rhythms (1959-1969) (coloured) (8024709298829) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Tropicale – When La Dolce Vita Discovered Exotica, Calypso, Mambo, Samba And Other Tropical Rhythms (1959-1969) (coloured) (8024709298829) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Tropicale – When La Dolce Vita Discovered Exotica, Calypso, Mambo, Samba And Other Tropical Rhythms (1959-1969) (coloured) (8024709298829) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Tropicale – When La Dolce Vita Discovered Exotica, Calypso, Mambo, Samba And Other Tropical Rhythms (1959-1969) (coloured) (8024709298829) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Tropicale – When La Dolce Vita Discovered Exotica, Calypso, Mambo, Samba And Other Tropical Rhythms (1959-1969) (coloured) (8024709298829) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Tropicale – When La Dolce Vita Discovered Exotica, Calypso, Mambo, Samba And Other Tropical Rhythms (1959-1969) (coloured) (8024709298829) виниловая пластинка - фото 6
Various Artists - Tropicale – When La Dolce Vita Discovered Exotica, Calypso, Mambo, Samba And Other Tropical Rhythms (1959-1969) (coloured) (8024709298829) виниловая пластинка - фото 7
Various Artists - Tropicale – When La Dolce Vita Discovered Exotica, Calypso, Mambo, Samba And Other Tropical Rhythms (1959-1969) (coloured) (8024709298829) виниловая пластинка - фото 8
Various Artists - Tropicale – When La Dolce Vita Discovered Exotica, Calypso, Mambo, Samba And Other Tropical Rhythms (1959-1969) (coloured) (8024709298829) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tropicale – When La Dolce Vita Discovered Exotica, Calypso, Mambo, Samba And Other Tropical Rhythms
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Tropicale – When La Dolce Vita Discovered Exotica, Calypso, Mambo, Samba And Other Tropical Rhythms (1959-1969) (coloured) (8024709298829) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Tropicale – When La Dolce Vita Discovered Exotica, Calypso, Mambo, Samba And Other Tropical Rhythms (1959-1969) (coloured) (8024709298829) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Tropicale – When La Dolce Vita Discovered Exotica, Calypso, Mambo, Samba And Other Tropical Rhythms (1959-1969) (coloured) (8024709298829) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Tropicale – When La Dolce Vita Discovered Exotica, Calypso, Mambo, Samba And Other Tropical Rhythms (1959-1969) (coloured) (8024709298829) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Tropicale – When La Dolce Vita Discovered Exotica, Calypso, Mambo, Samba And Other Tropical Rhythms (1959-1969) (coloured) (8024709298829) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Tropicale – When La Dolce Vita Discovered Exotica, Calypso, Mambo, Samba And Other Tropical Rhythms (1959-1969) (coloured) (8024709298829) виниловая пластинка - фото 6
  • Various Artists - Tropicale – When La Dolce Vita Discovered Exotica, Calypso, Mambo, Samba And Other Tropical Rhythms (1959-1969) (coloured) (8024709298829) виниловая пластинка - фото 7
  • Various Artists - Tropicale – When La Dolce Vita Discovered Exotica, Calypso, Mambo, Samba And Other Tropical Rhythms (1959-1969) (coloured) (8024709298829) виниловая пластинка - фото 8
  • Various Artists - Tropicale – When La Dolce Vita Discovered Exotica, Calypso, Mambo, Samba And Other Tropical Rhythms (1959-1969) (coloured) (8024709298829) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717084
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Загружаем...
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Загружаем...
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Various Artists - Tropicale – When La Dolce Vita Discovered Exotica, Calypso, Mambo, Samba And Other Tropical Rhythms (1959-1969) (coloured) (8024709298829) виниловая пластинка
6 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[8024709298829]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tropicale – When La Dolce Vita Discovered Exotica, Calypso, Mambo, Samba And Other Tropical Rhythms
Жанр
Jazz
Трек-лист
Giovanni Fusco–Paura, Zeno Vukelich–Squillo (Titoli), Armando Trovajoli*–Solitudine, Piero Umiliani–Che Notte Ragazzi (Bossa Vocalizzata), Piero Umiliani–Duello Nel Mondo (Bossa Nova), Armando Trovajoli*–Chiamate 22-22 Tenente Sheridan (Night Beguine), Fiorenzo Carpi–Sambissima, Gianni Marchetti–Forse Un Giorno Andr? A Rio, Ennio Morricone–Bianco E Nero, Benedetto Ghiglia–Baleari Operazione Oro (Sambetta), Piero Piccioni–Easy Calypso, Ennio Morricone–Franca, Nino Oliviero–Zio Guida, Francesco De
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Tropicale – When La Dolce Vita Discovered Exotica, Calypso, Mambo, Samba And Other Tropical Rhythms (1959-1969) (coloured) (8024709298829) виниловая пластинка

"Tropicale – When La Dolce Vita Discovered Exotica, Calypso, Mambo, Samba And Other Tropical Rhythms (1959-1969)" - сборник музыки, которая отражает увлечение итальянского кино тропическими ритмами в 1960-х годах, выпущенный в 2024 году. В сборник вошли редкие и ранее не издававшиеся композиции из архива CAM Sugar, охватывающие такие жанры, как босса-нова, самба, латинский джаз, экзотика, калипсо и мамбо. Издание представлено на двойном цветном виниле. Этот сборник включает композиции, среди которых работы таких известных композиторов, как Эннио Морриконе, Пьеро Пиччони, Бруно Николаи и Армандо Тровайоли. Музыка в сборнике передает атмосферу итальянского экономического чуда и стремление к экзотике и новым впечатлениям, характерное для того времени.

Отзывы о товаре Various Artists - Tropicale – When La Dolce Vita Discovered Exotica, Calypso, Mambo, Samba And Other Tropical Rhythms (1959-1969) (coloured) (8024709298829) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DECCA
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[8024709298829]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Tropicale – When La Dolce Vita Discovered Exotica, Calypso, Mambo, Samba And Other Tropical Rhythms
Жанр
Jazz
Трек-лист
Giovanni Fusco–Paura, Zeno Vukelich–Squillo (Titoli), Armando Trovajoli*–Solitudine, Piero Umiliani–Che Notte Ragazzi (Bossa Vocalizzata), Piero Umiliani–Duello Nel Mondo (Bossa Nova), Armando Trovajoli*–Chiamate 22-22 Tenente Sheridan (Night Beguine), Fiorenzo Carpi–Sambissima, Gianni Marchetti–Forse Un Giorno Andr? A Rio, Ennio Morricone–Bianco E Nero, Benedetto Ghiglia–Baleari Operazione Oro (Sambetta), Piero Piccioni–Easy Calypso, Ennio Morricone–Franca, Nino Oliviero–Zio Guida, Francesco De
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
"Tropicale – When La Dolce Vita Discovered Exotica, Calypso, Mambo, Samba And Other Tropical Rhythms (1959-1969)" - сборник музыки, которая отражает увлечение итальянского кино тропическими ритмами в 1960-х годах, выпущенный в 2024 году. В сборник вошли редкие и ранее не издававшиеся композиции из архива CAM Sugar, охватывающие такие жанры, как босса-нова, самба, латинский джаз, экзотика, калипсо и мамбо. Издание представлено на двойном цветном виниле. Этот сборник включает композиции, среди которых работы таких известных композиторов, как Эннио Морриконе, Пьеро Пиччони, Бруно Николаи и Армандо Тровайоли. Музыка в сборнике передает атмосферу итальянского экономического чуда и стремление к экзотике и новым впечатлениям, характерное для того времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Tropicale – When La Dolce Vita Discovered Exotica, Calypso, Mambo, Samba And Other Tropical Rhythms (1959-1969) (coloured) (8024709298829) виниловая пластинка - стоимость товара 6400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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