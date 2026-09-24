Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (5013929078215) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Felt - The Strange Idols Pattern And Other Short Stories (5013929078215) виниловая пластинка
В 80-х Фелт выпустил десять альбомов и десять синглов для лейблов Cherry Red и Creation. Великолепно оформленная серия переизданий исследует творчество одной из величайших андеграундных групп современности. Первые пять альбомов были переизданы 27 октября 2017 года. Эти виниловые пластинки, долгие годы недоступные, были ремастерированы и переработаны Лоуренсом, что позволило ему создать окончательные, окончательные коллекции. Они доступны в подарочном разворотном конверте. До Stone Roses и после Be-Bop Deluxe и Plastic Ono Band Джон Леки работал с Felt. Заняв студию метала и регги в промышленной зоне Бирмингема, он создал настоящий микстейп нового рока – изысканные и прекрасные гитарные одиссеи, совершенно не похожие ни на что, что город видел прежде. Сочетая поп-музыку с классическими нюансами, Felt стал единственным предшественником совершенно нового стиля. А Гэри Эйндж наконец-то получил возможность использовать свой хай-хэт!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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