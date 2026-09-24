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Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка

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Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка - фото 1
Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка - фото 2
Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка - фото 3
Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка - фото 4
Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка - фото 5
Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка - фото 6
Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка - фото 7
Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка - фото 8
Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка - фото 9
Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка - фото 10
Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка - фото 11
Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка - фото 12
Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка - фото 13
Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка - фото 14
Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
Forever Breathes The Lonely Word
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка - фото 1
  • Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка - фото 2
  • Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка - фото 3
  • Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка - фото 4
  • Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка - фото 5
  • Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка - фото 6
  • Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка - фото 7
  • Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка - фото 8
  • Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка - фото 9
  • Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка - фото 10
  • Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка - фото 11
  • Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка - фото 12
  • Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка - фото 13
  • Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка - фото 14
  • Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717071
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929078574]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
Forever Breathes The Lonely Word
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Rain Of Crystal Spires, Down But Not Yet Out, September Lady, Grey Streets, All The People I Like Are Those That Are Dead, Gather Up Your Wings And Fly, AWave Crashed On Rocks, Hours Of Darkness Have Changed My Mind, A Primitive Painters, B Cathedral
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
CD
Специальное издание (серия)
Felt - A Decade In Music – No. 6
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка

После выпуска первых пяти альбомов FELT в феврале, кампания по переизданию группы продолжается со второй половиной их дискографии. В 80-х Felt записали десять альбомов и десять синглов для лейблов Cherry Red и Creation. Эта великолепно спродюсированная серия исследует творчество одной из величайших инди-групп современности. Следующие пять альбомов выйдут 21 сентября 2018 года. CD-версия поставляется в специальном 7-дюймовом боксе, полном различных недолговечных вещей, включая: оригинальный альбом в специальном разворотном конверте; давно удаленный 7-дюймовый виниловый сингл, относящийся к оригинальному году выпуска альбома; репродукции концертных флаеров; двухсторонний настенный постер; и четыре значка на лацкан для гордости!



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5013929078574]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Felt
Альбом (сингл)
Forever Breathes The Lonely Word
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Rain Of Crystal Spires, Down But Not Yet Out, September Lady, Grey Streets, All The People I Like Are Those That Are Dead, Gather Up Your Wings And Fly, AWave Crashed On Rocks, Hours Of Darkness Have Changed My Mind, A Primitive Painters, B Cathedral
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
CD
Специальное издание (серия)
Felt - A Decade In Music – No. 6
Страна производитель
Великобритания
Описание
После выпуска первых пяти альбомов FELT в феврале, кампания по переизданию группы продолжается со второй половиной их дискографии. В 80-х Felt записали десять альбомов и десять синглов для лейблов Cherry Red и Creation. Эта великолепно спродюсированная серия исследует творчество одной из величайших инди-групп современности. Следующие пять альбомов выйдут 21 сентября 2018 года. CD-версия поставляется в специальном 7-дюймовом боксе, полном различных недолговечных вещей, включая: оригинальный альбом в специальном разворотном конверте; давно удаленный 7-дюймовый виниловый сингл, относящийся к оригинальному году выпуска альбома; репродукции концертных флаеров; двухсторонний настенный постер; и четыре значка на лацкан для гордости!


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Felt - Forever Breathes The Lonely Word (V7) (Box) (5013929078574) виниловая пластинка - стоимость товара 5240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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