Fairport Convention - Fame And Glory (coloured) (5060105499692) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fairport Convention
Альбом (сингл)
Fame And Glory
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб.
В наличии
Код товара: 717069
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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5060105499692]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fairport Convention
Альбом (сингл)
Fame And Glory
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Castle Rock, Pilgrims, Celtic Dream (Live), The Gest Of Gauvain, Morgane (Live), Dragon Breath, Lugh, Behind The Darkness (Live), La Guerre Folle, Fame And Glory (Live), Sacrifice, Danza Del Crepusculo, Marie La Cordeliere, Duchess Anne, The Soldier, Beltaine, Fame And Glory, Goodbye My Friends
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Fairport Convention - Fame And Glory (coloured) (5060105499692) виниловая пластинка
«Fame And Glory» собрал все треки, записанные FAIRPORT CONVENTION для рок-опер Алана Саймона «Excalibur», «Gaia» и «Anne de Bretagne». Ранее группа выпускала этот сборник на CD, но это первый релиз этих песен на виниле. Этот релиз на двух цветных виниловых пластинках плотностью 140 г, подготовленный для мастеринга под винил, лично курировал Алан Саймон.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5060105499692]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fairport Convention
Альбом (сингл)
Fame And Glory
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Castle Rock, Pilgrims, Celtic Dream (Live), The Gest Of Gauvain, Morgane (Live), Dragon Breath, Lugh, Behind The Darkness (Live), La Guerre Folle, Fame And Glory (Live), Sacrifice, Danza Del Crepusculo, Marie La Cordeliere, Duchess Anne, The Soldier, Beltaine, Fame And Glory, Goodbye My Friends
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
«Fame And Glory» собрал все треки, записанные FAIRPORT CONVENTION для рок-опер Алана Саймона «Excalibur», «Gaia» и «Anne de Bretagne». Ранее группа выпускала этот сборник на CD, но это первый релиз этих песен на виниле. Этот релиз на двух цветных виниловых пластинках плотностью 140 г, подготовленный для мастеринга под винил, лично курировал Алан Саймон.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Fairport Convention - Fame And Glory (coloured) (5060105499692) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5470 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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