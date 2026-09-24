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Fairport Convention - Fame And Glory (coloured) (5060105499692) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Fairport Convention - Fame And Glory (coloured) (5060105499692) виниловая пластинка

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Fairport Convention - Fame And Glory (coloured) (5060105499692) виниловая пластинка - фото 1
Fairport Convention - Fame And Glory (coloured) (5060105499692) виниловая пластинка - фото 2
Fairport Convention - Fame And Glory (coloured) (5060105499692) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fairport Convention
Альбом (сингл)
Fame And Glory
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fairport Convention - Fame And Glory (coloured) (5060105499692) виниловая пластинка - фото 1
  • Fairport Convention - Fame And Glory (coloured) (5060105499692) виниловая пластинка - фото 2
  • Fairport Convention - Fame And Glory (coloured) (5060105499692) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717069
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Fairport Convention - Fame And Glory (coloured) (5060105499692) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5060105499692]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fairport Convention
Альбом (сингл)
Fame And Glory
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Castle Rock, Pilgrims, Celtic Dream (Live), The Gest Of Gauvain, Morgane (Live), Dragon Breath, Lugh, Behind The Darkness (Live), La Guerre Folle, Fame And Glory (Live), Sacrifice, Danza Del Crepusculo, Marie La Cordeliere, Duchess Anne, The Soldier, Beltaine, Fame And Glory, Goodbye My Friends
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fairport Convention - Fame And Glory (coloured) (5060105499692) виниловая пластинка

«Fame And Glory» собрал все треки, записанные FAIRPORT CONVENTION для рок-опер Алана Саймона «Excalibur», «Gaia» и «Anne de Bretagne». Ранее группа выпускала этот сборник на CD, но это первый релиз этих песен на виниле. Этот релиз на двух цветных виниловых пластинках плотностью 140 г, подготовленный для мастеринга под винил, лично курировал Алан Саймон.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Fairport Convention - Fame And Glory (coloured) (5060105499692) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cherry Red
Barcode
[5060105499692]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fairport Convention
Альбом (сингл)
Fame And Glory
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Castle Rock, Pilgrims, Celtic Dream (Live), The Gest Of Gauvain, Morgane (Live), Dragon Breath, Lugh, Behind The Darkness (Live), La Guerre Folle, Fame And Glory (Live), Sacrifice, Danza Del Crepusculo, Marie La Cordeliere, Duchess Anne, The Soldier, Beltaine, Fame And Glory, Goodbye My Friends
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
«Fame And Glory» собрал все треки, записанные FAIRPORT CONVENTION для рок-опер Алана Саймона «Excalibur», «Gaia» и «Anne de Bretagne». Ранее группа выпускала этот сборник на CD, но это первый релиз этих песен на виниле. Этот релиз на двух цветных виниловых пластинках плотностью 140 г, подготовленный для мастеринга под винил, лично курировал Алан Саймон.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fairport Convention - Fame And Glory (coloured) (5060105499692) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5470 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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