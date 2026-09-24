Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Dinosaur Jr. - Without A Sound (coloured) (5013929175815) виниловая пластинка
Образованная в 1984 году, группа Dinosaur Jr проложила уникальный путь через вторую половину 1980-х и начало 1990-х, выпустив ряд весьма влиятельных альбомов, прежде чем обрести пристанище на лейбле Sire Records. Шестой альбом «Without A Sound» вышел летом 1994 года, после личной утраты и ухода давнего барабанщика и основателя группы Мёрфа. Исполняемый преимущественно Джей Мэскисом, «Without A Sound» продолжил рост популярности и коммерческих достижений группы, достигнув 44-го места в чартах США (самый высокий результат альбома за всю историю группы) и включив в себя хиты «Feel The Pain» и «I Don't Think So». Получивший положительные отзывы, «Without A Sound» также дал Dinosaur Jr возможность путешествовать по миру, включая выступления в Австралии, Новой Зеландии и Японии, а также популяризировался благодаря исполнению песни «Blah» в популярном американском телешоу «Melrose Place». Впервые собранное на виниле с соответствующими синглами и би-сайдами, а также снабженное подробными комментариями от Кейта Кэмерона из Mojo (основанными на недавних эксклюзивных интервью с J Mascis), это издание дает представление о группе, находящейся на пике ее международной популярности и доступности.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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